Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейской части России

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«[Прогнозируются] частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», - отметил он.

Погода в европейской части страны станет более устойчивой после того, как предзимье закончится.

В азиатской части страны уже наступила зима, добавил Вильфанд в беседе с Ura.ru. Он сообщил, что здесь во многих регионах выпал снег, который не растает до весны.

«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток - на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой», - констатировал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление с 23 октября. По его словам, начнутся дожди и температура в столице поднимется до 10 градусов.