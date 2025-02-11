Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу

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По его словам, в тыл циклона к востоку от европейской части России прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.

«В субботу температура будет -8... -13 градусов. Дневная температура - -6... -11», - сказал синоптик Вильфанд подчеркнул, что температура в центре европейской России с 15 февраля будет ниже нормы впервые в 2025 году.

На один градус, немного, но все-таки ниже», - добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных. Днем ранее, 10 февраля, давление фиксировали на отметке в 765 миллиметров ртутного столба.