Вильфанд предсказал резкое похолодание в подтопленных регионах России

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Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание - морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», - рассказал метеоролог.

В Тюменской области во вторник, 23 апреля, температура воздуха снизится до +6…+7 градусов днем и 0…-2 ночью. Причем отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели.

Самый сильный перепад ожидается в Курганской области. В субботу днем температура там поднялась до +28…+30 градусов. Но уже к среде дневная температура там опустится до +4…+8 градусов, а ночью будут заморозки с температурой -2…-3 градуса.

А вот в Оренбургской области похолодание будет не таким заметным. Днем там ожидается температура около +20 градусов, ночью - +10.

По словам Вильфанда, похолодание произойдет из-за мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном.

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