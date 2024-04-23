Вильфанд предсказал резкое похолодание в подтопленных регионах России
Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание — морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание - морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», - рассказал метеоролог.
В Тюменской области во вторник, 23 апреля, температура воздуха снизится до +6…+7 градусов днем и 0…-2 ночью. Причем отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели.
Самый сильный перепад ожидается в Курганской области. В субботу днем температура там поднялась до +28…+30 градусов. Но уже к среде дневная температура там опустится до +4…+8 градусов, а ночью будут заморозки с температурой -2…-3 градуса.
А вот в Оренбургской области похолодание будет не таким заметным. Днем там ожидается температура около +20 градусов, ночью - +10.
По словам Вильфанда, похолодание произойдет из-за мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном.
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