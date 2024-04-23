23 апреля 2024, 04:06

Вильфанд предсказал резкое похолодание в подтопленных регионах России

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Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание — морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание - морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», - рассказал метеоролог.

В Тюменской области во вторник, 23 апреля, температура воздуха снизится до +6…+7 градусов днем и 0…-2 ночью. Причем отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели.

Самый сильный перепад ожидается в Курганской области. В субботу днем температура там поднялась до +28…+30 градусов. Но уже к среде дневная температура там опустится до +4…+8 градусов, а ночью будут заморозки с температурой -2…-3 градуса.

А вот в Оренбургской области похолодание будет не таким заметным. Днем там ожидается температура около +20 градусов, ночью - +10.

По словам Вильфанда, похолодание произойдет из-за мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о том, какая погода ждет москвичей на майские праздники.

Тюмень Паводки Курганская область Россия Роман Вильфанд
22 апреля 2024, 22:25
Спад воды в Тоболе около Кургана назвали очень медленным
РИА «Новости»
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Начавшийся в Курганской области паводок прошел свой пик и разлив реки Тобол пошел дальше, в сторону соседней Тюменской области. В Кургане подтопленными остались более двух тысяч домов и почти 3,5 тысячи дач. Жительница области Елена в комментарии «360» рассказала о ситуации с продолжающимся в регионе паводком.

Она подчеркнула, что в городе снижение воды происходит очень медленно: один сантиметр за два часа, но даже такой результат принес жителям радость, так как они осознали, что скоро смогут вернуться в свои дома.

«Сейчас вода идет в Белозерский район. Вся масса воды движется туда. Жители там тоже под угрозой, а основные потоки аккумулировались около дороги на Тюмень», - рассказала Елена.

По ее словам, переток произошел только на одном участке трассы. Но местные жители оперативно выстроили дамбу из мешков с глиной, чтобы не допустить затопления дороги. Но как река поведет себя дальше пока неизвестно.

Самая тяжелая ситуация сложилась в садоводческих товариществах вокруг Кургана. Елена вместе со знакомыми ездила туда спасать оставленных собак и кошек.

«Там уже не видно ни заборов, ни крыш. Козырьки только торчат. Там единое пространство - все под водой. Прогнозируют, что уходить она будет вплоть до середины июня», - добавила собеседница «360».

О стабилизации ситуации в Кургане заявил губернатор региона Вадим Шумков. При этом он подчеркнул, что расслабляться жителям и властям пока рано, так как важно удержать городскую дамбу до снижения уровня Тобола ниже опасного.

Он поблагодарил всех, кто в последние две недели занимался наращиванием плотин в преддверии прихода большой воды.

Опасная ситуация сложилась для Тюменской области, куда Тобол направил свои потоки. Региональный главк МЧС сообщил, что уровень воды около сел Коркино, Упорово и Ивлево, а также города Ялуторовск приблизился к опасным отметкам. За сутки он вырос до 554 сантиметров при критическом показателе в 950 сантиметров.

Курган Паводки Дороги Реки
21 апреля 2024, 21:22
Майские праздники принесут в Москву и Подмосковье теплую погоду
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В начале мая температура воздуха в Москве и области поднимется до 20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеорологов, в выходные на следующей неделе количество ненастных дней уменьшиться.

«Дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до 15... 20», - сказал синоптик.

Ранее из-за ураганного ветра на Абрамцевской улице в Москве на женщину свалилось дерево. Повреждения также получили два авто. В красногорском парке «Ивановские пруды» дерево упало на двухлетнюю девочку на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
19 апреля 2024, 09:45
Вода ушла из 200 домов в Курганской области
Пресс-служба МЧС
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Спасатели в Курганской области продолжили укреплять дамбу на реке Тобол и круглосуточно следить за паводковой обстановкой. За ночь вода ушла из почти 200 жилых домов, затопленными остались более 1900 зданий, сообщило региональное управление МЧС.

«На территории региона остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог», - заявила пресс-служба.

Уровень реки Тобол достиг 1008 сантиметров. За сутки от воды освободились 191 жилой дом и 225 приусадебных участков в Куртамышском, Звериноголовском и Притобольном районах.

Вдоль дамбы организовали круглосуточное дежурство , мониторинг обстановки вели с использованием беспилотников. При помощи световых мачт специалисты контролировали состояние грунта, и в случае необходимости укрепляли берег мешками с грунтом и водоналивными дамбами.

Вода в реке Тобол на территории Кургана и Кетовского округа продолжит подниматься, предупредило МЧС. Специалисты заявили о возможных подтоплениях дачных участков.

RT сообщил, что эвакуировали более 15 тысяч человек.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Экология Реки
18 апреля 2024, 13:10
«Не апокалипсис». Прогноз разрушительного шторма в Подмосковье опровергли
РИА «Новости»
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Циклон принесет в регионы Центральной России сильный дождь и ветер, однако непогода прекратится через сутки. Синоптик Александр Шувалов не подтвердил «360» прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве и Подмосковье.

Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области. Александр Шувалов предупредил, что скорость ветра в этих регионах порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Сильный ветер с метелью возможны в тыловой части циклона, а именно на северо-западе России - в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Синоптик назвал это ренессансом зимы.

«В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все», - сказал он.

Александр Шувалов предупредил, что это нельзя назвать погодной аномалией. Он объяснил, что ветер и осадки усилятся из-за особенностей подъема циклона с юга на север, от Черного моря к Балтийскому. По словам синоптика, непогода продлится около суток.

«Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 миллиметров, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 миллиметров. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет», - сказал он.

К утру 19 апреля, по прогнозу синоптика , осадки начнут слабеть. Однако когда они прекратятся, поднимется ветер. Александр Шувалов сказал, что его скорость - по нижней границе штормовых значений.

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