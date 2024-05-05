«Везде холодно». Россиянам объяснили аномальную весеннюю погоду

Он рассказал, что погода в России отстает от климатического развития примерно на месяц. По словам синоптика, арктические воздушные массы перемещаются из холодных акваторий на всю территорию страны.

«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются как в умеренных широтах, так и в более южных регионах.

Ранее метеоролог Илья Рыбальченко предупредил жителей Москвы и Подмосковья о холодной погоде на 9 Мая. Он спрогнозировал небольшое потепление только с 12 мая.