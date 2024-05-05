05 мая 2024, 11:02

«Везде холодно». Россиянам объяснили аномальную весеннюю погоду

РИА «Новости»
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Погода в российских регионах является характерной для начала апреля, а не мая. Аномалия возникла из-за арктических воздушных масс. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что погода в России отстает от климатического развития примерно на месяц. По словам синоптика, арктические воздушные массы перемещаются из холодных акваторий на всю территорию страны.

«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются как в умеренных широтах, так и в более южных регионах.

Ранее метеоролог Илья Рыбальченко предупредил жителей Москвы и Подмосковья о холодной погоде на 9 Мая. Он спрогнозировал небольшое потепление только с 12 мая.

Гидрометцентр РФ Россия Погода Роман Вильфанд
03 мая 2024, 14:56
Москвичей предупредили о заморозках
РИА «Новости»
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Заморозках до -2 градусов ожидаются в Москве ночью и утром в субботу, 4 мая. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе МЧС столицы.

Спасатели рассказали, что водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными, снижать скорость и следить за дистанцией. Также важно избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призвали в министерстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Москву 9 мая накроет мокрым снегом. Связано это с ночными заморозками. К похолоданию также нужно готовиться жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.

Спасатели Прогноз погоды Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва
03 мая 2024, 09:56
Регионы Поволжья засыпало снегом
РИА «Новости»
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Жители Поволжья засняли на видео снег, неожиданно выпавший в мае. Об этом сообщило РИА «Новости».

Необычные для 3 мая осадки зафиксировали в Чувашии, Удмуртии и Татарстане. Из-за снегопада в Казани власти возобновят подачу тепла в муниципальные учреждения. Теплоснабжение запустят в детских садах, школах и больницах, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Температура воздуха в ближайшие дни опустится до нуля. Холодная погода сохранится и в начале следующей недели», - указали в администрации.

Ранее похолодание спрогнозировали и в Подмосковье. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в ночь на 4 мая в некоторых районах области возможны заморозки. В выходные в регионе пройдут дожди, а потом наступит новая волна холода, заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что в ночь на 4 мая в Москве наступят заморозки с температурой ниже нуля. Он добавил, что днем 3 мая температура не превысит 10 градусов.

Казань Татарстан Погода
24 апреля 2024, 09:26
Появились кадры окутанного туманом Воронежа
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Утром в среду Воронеж окутал густой туман. Местные жители поделились кадрами природного явления в социальных сетях.

Туман охватил почти весь правый берег города и скрыл жилые высотки.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, в среду в Воронежской области дополнительных оповещений по погоде не требуется.

В начале апреля мощный туман также накрыл Москву и отдельные районы Московской области. На дорогах общего пользования видимость местами ухудшилась до 300 метров.

Ранее россиян предупредили, что летние месяцы в 2024 году станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Россия Погода
23 апреля 2024, 15:25
Появились кадры защищающей тюменское село от паводка дамбы
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Село Упорово в Тюменской области защитили от предстоящего паводка дамбой протяженностью в шесть километров. Сделанные с дрона фотографии опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Комментируя снимок, он сообщил, что белые линии - это защитная пленка, прижимающая мешки с песком. Эта технология поможет сдержать потоки воды во время разлива реки, пояснил губернатор.

«Если выложить все 776 730 мешков, которые сейчас защищают Тюменскую область, в одну цепь, то получится почти 390 километров. Больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга», - подчеркнул Моор.

Паводок в Тюменской области проходит за счет повышения уровня воды в реках Ишим и Тобол. В первом водоеме пик уже прошел и потоки начали уходить из пострадавших районов. Но вторая река еще только набирает силу.

По словам губернатора Моора, суточный прирост воды около села Упорово составляет почти 1,5 метра. Новый пик власти региона ожидают к началу следующей недели. Чтобы не допустить жертв, власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию жителей из населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.

Тюмень Паводки Реки

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