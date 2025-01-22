22 января 2025, 15:30

В России разработают порядок исследований черноморской рыбы

РИА «Новости»
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Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) разрабатывают временный порядок гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе, и продукции, произведенной из них. Об этом президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал «Известиям».

«Первоочередная задача - получение точной информации о состоянии добываемых в Азово-Черноморском бассейне водных биоресурсов. Это позволит исключить риски причинения вреда здоровью населения из-за возможного попадания на потребительский рынок загрязненной после ЧС в Керченском проливе рыбопродукции», - отметил он.

По словам Зверева, чтобы не спровоцировать падение спроса и не допустить кризиса в рыбной промышленности Крыма и Приазовья, нужно избежать двух крайностей. С одной стороны, нельзя допускать злонамеренного нагнетания обстановки, спекуляций на фоне чрезвычайной ситуации и распространения ложных слухов. С другой стороны - проявления чрезмерной алчности и стремления продать продукцию без соблюдения установленных правил контроля, которые гарантируют доступ на рынок только безопасной продукции.

Ранее ученые проверили воду в Керченском проливе и у берегов Черного моря после того, как туда попала нефть. Они выяснили, что морская рыба не пострадала и не опасна для людей. Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения.

Специалисты также продолжат искать способы, как очистить берега Черного моря от нефтепродуктов. Один из них - использовать минерал глауконит. Он помогает растворить мелкие частички мазута.

Крым Роспотребнадзор
21 января 2025, 13:19
На берегу Азовского моря убрали 150 килограммов загрязненного мазутом грунта
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На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края продолжают уборку фракций мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Накануне во время обследования береговой полосы в районе урочища Кучугуры в Славянском районе специалисты обнаружили небольшие куски мазута и комки водорослей с вкраплениями нефтепродуктов.

К утру вторника 65 человек и семь единиц техники убрали шесть километров береговой полосы, собрав 150 килограммов загрязненного грунта. Этот район внесли в список зон постоянного контроля.

Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае достигла 265 километров.

Эколог Наталья Соколова ранее заявила, что пляжный отдых в Анапе в 2025 году может быть под угрозой из-за выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Она уточнила, что очистить всю акваторию практически невозможно.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
21 января 2025, 12:49
Новый объект размещения ТКО на 30 тысяч тонн ввели в Костромской области
РЭО
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Новый полигон размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 30 тысяч тонн в год с сортировочной линией построили в Галичском районе Костромской области. В Российском экологическом операторе указали, что объект заменит старый полигон.

«В Галичском районе Костромской области появился новый объект размещения отходов, построенный полностью за счет средств частного инвестора - регионального оператора ООО „Полигон“. Общая стоимость строительства составила более 98 миллионов рублей. Расчетный срок эксплуатации объекта составит 30 лет», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории объекта размещены карта для захоронения отходов мощностью 30 тысяч тонн в год, административно-хозяйственная зона с весами, площадка для техники и сортировочный комплекс.

Подстилающий слой тела полигона выполнен из современных гидроизоляционных материалов, предотвращающих попадание в почву веществ, которые образуются в процессе разложения отходов.

«Планируется, что созданный полигон будет принимать прошедшие сортировку отходы, которые образуются в Антроповском, Галичском, Буйском, Парфеньевском, Солигаличском и Чухломском районах области, городских округах г. Буй и г. Галич. Сейчас отходы с этих районов свозятся на действующий объект захоронения отходов ООО „Полигон“, который исчерпает свои мощности уже через 2 года. Новый объект позволит для начала разгрузить, а в дальнейшем и полностью заместить старый полигон, а также предотвратить коллапсы, связанные с вывозом ТКО из обслуживаемой региональным оператором ООО „Полигон“ 2 зоны», - отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в Галичском районе получено 26 декабря 2024 года.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
20 января 2025, 15:34
РЭО: дизайнеров-экологов начнут обучать в Косыгинском университете с 10 февраля
РЭО
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Продолжается набор на совместную программу дополнительного профессионального образования (ДПО) «Устойчивый дизайн одежды и обуви», разработанной совместно Российским экологическим оператором и Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина. Старт обучения — 10 февраля.

«К производству новой одежды важно осознанно подходить, тем более что в наше время устойчивое развитие стало важной тенденцией. Например, коллекции из переработанных материалов сейчас никого не удивляют. Специалисты из Косыгинского университета и эксперты РЭО совместно разработали программу повышения квалификации „Устойчивый дизайн одежды и обуви“. Благодаря курсу кадровый резерв экономики замкнутого цикла пополнится специалистами в области управления устойчивым развитием текстильной и обувной отрасли», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Эта программа является первым совместным образовательным проектом, созданным РЭО и Университетом Косыгина. Она включает 108 академических часов, посвященных теоретическому изучению принципов устойчивого дизайна и практическим занятиям для применения этих знаний на реальных производственных предприятиях.

Участники программы научатся выбирать экологически безопасные материалы, создавать долговечные изделия и внедрять технологии, обеспечивающие прозрачность в цепочках поставок и социальную ответственность производства.

РГУ им. А. Н. Косыгина стал участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» в 2024 году. Участники Консорциума разрабатывают образовательные программы в области устойчивых технологий и дизайна в текстильной промышленности, а также химической переработки отходов текстиля.

Старт обучения запланирован на 10 февраля 2025 года. Обучение будет проходить в дистанционном (синхронном) формате. Слушателям, успешно завершившим обучение, вручается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Для поступления на программу заполните анкету по ссылке.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
20 января 2025, 00:56
Севший на мель танкер «Волгонефть-239» распилят на металлолом
РИА «Новости»
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После откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть-239». Они распилят его и увезут на металлолом, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире Первого канала.

Рабочие восстановили оборудование, которое позволило прогреть топливо до 45 градусов, и откачали по герметичным трубам первые 20 тонн мазута. Тарасенко сообщил, что следующим этапом станет утилизация судна.

«Все здесь прямо на месте будет. <…> Получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим - полностью железо - и увезем его на металлолом», - сказал он.

Ранее МЧС сообщило, что возле кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» специалисты при помощи сорбента собрали почти 14 тонн мазута. С пляжей на черноморском побережье вывезли свыше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Волонтер Лариса Шульц предупредила о второй волне выбросов.

Черное море Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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