В России разработают порядок исследований черноморской рыбы

«Первоочередная задача - получение точной информации о состоянии добываемых в Азово-Черноморском бассейне водных биоресурсов. Это позволит исключить риски причинения вреда здоровью населения из-за возможного попадания на потребительский рынок загрязненной после ЧС в Керченском проливе рыбопродукции», - отметил он.

По словам Зверева, чтобы не спровоцировать падение спроса и не допустить кризиса в рыбной промышленности Крыма и Приазовья, нужно избежать двух крайностей. С одной стороны, нельзя допускать злонамеренного нагнетания обстановки, спекуляций на фоне чрезвычайной ситуации и распространения ложных слухов. С другой стороны - проявления чрезмерной алчности и стремления продать продукцию без соблюдения установленных правил контроля, которые гарантируют доступ на рынок только безопасной продукции.

Ранее ученые проверили воду в Керченском проливе и у берегов Черного моря после того, как туда попала нефть. Они выяснили, что морская рыба не пострадала и не опасна для людей. Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения.

Специалисты также продолжат искать способы, как очистить берега Черного моря от нефтепродуктов. Один из них - использовать минерал глауконит. Он помогает растворить мелкие частички мазута.