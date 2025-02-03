В России произойдет нашествие саранчи

Проблему обсудили участники одного из последних совещаний в Минсельхозе. Специалисты Россельхозцентра представили прогноз, согласно которому из-за аномально теплой зимы сильно размножится саранча. В зону максимального риска попадут 21 регион вместо 14 прошлогодних.

В их числе Оренбургская, Астраханская, Иркутская области, Татарстан, Чечня, Якутия и другие. Чтобы остановить вредителей, аграриям придется обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.

Нашествие саранчи из-за изменения климата стало проблемой для всего мира. Сингапурские и китайские ученые заявили, что ареал обитания этих насекомых расширился до регионов, где их раньше не встречали. Особенно опасна пустынная саранча Schistocerca gregaria.