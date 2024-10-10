10 октября 2024, 03:37

В Петербурге в октябре зацвела сирень

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На юге Санкт-Петербурга из-за теплой погоды распустилась сирень. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Куст сирени зацвел во Фрунзенском районе. В Красном Селе в сквере Мнацаканова распустился ирис.

«Повторное зацветание некоторых растений - последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября», - объяснили специалисты комитета.

Глобальное потепление усилится в 2024 году, предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. На погоде сказалось повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, известное как метеорологическое явление Эль-Ниньо. Ученый заявил об угрозе ускоренного таяния ледников, подтоплений в Венеции, Санкт-Петербурге и городах Нидерландов, а также новых температурных рекордов.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 16:03
«Ресурс» и «Чистая страна» подписали соглашение о сотрудничестве
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» подписали 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ) соглашение о сотрудничестве.

«В нашу Ассоциацию входят регоператоры из более чем 70 регионов России. При этом мы открыты и считаем крайне важным опираться не только на свой опыт и позицию, но и „прирастать“ авторитетным мнением коллег. Уверены, что наше сотрудничество имеет большие перспективы, вплоть до организационного объединения. Наши действия полностью укладываются в актуальную повестку, ведь Федеральный проект „Создание комплексной системы по обращению с ТКО“ становится частью Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», - сказала исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Сотрудничество ассоциаций направлено на внедрение в сферы обращения с отходами и смежные отрасли современных технологий, распространение лучших практик и передового опыта, в том числе мирового.

Совместно стороны займутся разработкой государственных программ и проектов в области обращения с отходами, предложениями по совершенствованию законодательства РФ в области обращения с отходами, методической и консультационной помощью отраслевым и смежным специалистам, организацией форумов, конференций, семинаров, образовательных курсов, направленных на формирование в России эффективного и высокотехнологичного рынка обращения с отходами.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 14:35
РЭО и «Убиратор» подписали соглашение о сотрудничестве
РЭО
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Российский экологический оператор заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Убиратор» 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки играют важную роль в системе обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Помимо снижения объема отходов, которые направляются на полигоны, они делают большой вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, проводить совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.

«Данное соглашение является важным фундаментом для плодотворной совместной работы в развитии сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли», - подчеркнул генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 12:46
РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о присоединении к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»
РЭО
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Российский экологический оператор и компания «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Соглашение было подписано 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«С момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, которые руководствуются едиными целями по совершенствованию комплексной системы обращения с отходами, внедрению принципов экономики замкнутого цикла и развитию кадрового потенциала в данных областях. Новым членом консорциума стал наш партнер - компания „ЭКОМАШГРУПП“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«ЭКОМАШГРУПП» является партнером и спонсором номинации «Экологические лидеры» конкурса «Зеленая премия».

«Нехватка специально подготовленных кадров сейчас ощущается во всех областях и для нас вступление в консорциум - это ответственный и социально ориентированный шаг. Отрасли необходимы квалифицированные кадры, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку этим специалистам», - подчеркнул генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. Всего в консорциум вошли более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 12:26
Глава РЭО предложил увеличить финансирование образовательных программ по профессиям отрасли обращения с ТКО
РЭО
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В рамках РЭФ-2024 состоялась сессия «Роль университетов в обеспечении перехода к экономике замкнутого цикла», посвящённая кадрам. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд с целью привлечь больше молодых людей для обучения профессиям замкнутого цикла.

«Для построения экономики замкнутого цикла требуется много интеллектуальных ресурсов, поэтому мы создали Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В рамках него мы с ведущими вузами страны занимаемся подготовкой кадрового резерва. Сейчас мы хотим создавать нормотворческие и законодательные инициативы, связанные с изменением порядка финансирования. Во-первых, пришло время увеличивать софинансирование тех направлений обучения, где есть технологические партнёры. Второе - гранты необходимо распространять более широко для тех отраслей, которые Правительство видит в качестве приоритетов. Необходим механизм долевого участия в грантах для этих направлений. Также мы понимаем, что для привлечения молодых людей учиться работе с экономикой замкнутого цикла необходимо увеличить стипендиальный фонд», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Денис Буцаев отметил важность получения содействия от Правительства для тех партнёров, которые финансово поддерживают образовательные программы, реализуемые Консорциумом. Речь про налоговые последствия: возможности зачёта финподдержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и материального капитала, освобождения от соответствующих налоговых отчислений и возможности отнесения на себестоимость.

«Нам важно понимать, что закрепление за определенной отраслью может носить в том числе и материальный стимул», - заключил Денис Буцаев.

Совместно с вузами-участниками Консорциума РЭО разрабатывает образовательные программы, которые смогли бы подготовить профессионалов отрасли обращения с отходами и «утолить» кадровый голод - он оценивается, по данным РЭО, в 90 тысяч на ближайшие три года, в перспективе пяти лет - около 300 тысяч рабочих мест непосредственно в отрасли. По словам Дениса Буцаева, если добавить смежные отрасли: это и логистика, и банковская сфера, и сфера услуг - то цифра может легко вырасти троекратно.

Между тем у молодежи все выше интерес к профессиям отрасли. Так, в этом году конкурс на бакалаврскую программу РЭО и РЭУ им. Г. В. Плеханова «Экология и экономика природопользования» составил практически десять человек на бюджетное место. Это говорит о высоком интересе молодёжи к профессиям в сфере экологии. Именно устранение кадрового голода в отрасли стало ключевой целью создания кафедры.

«Вуз в последнее время уделяет очень много внимания программам экологической направленности, устойчивого развития, „зелёным“ программам в области экономики и финансов. Роль Российского экологического оператора и лично Дениса Петровича переоценить невозможно - он возглавил базовую кафедру. На базовой кафедре мы сразу же сконцентрировали все основные программы, связанные с экологией и с экспертизой. И в этом году провели первые набор по экологии и экономике природопользования. Для нас это очень почетно и ценно. Приурочили старт этой группы к открытию лаборатории РЭО в новом корпусе Плехановского университета, где базируются партнерские лаборатории, и центральное место занимает Российский экологический оператор», - сказала Ксения Екимова, проректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Университет МИСИС также уделяет особое внимание повестке устойчивого развития.

«Ученые вуза создают новые материалы и технологии для осуществления перехода к „зеленой“ экономике, совместно с бизнес-партнерами разрабатываются образовательные программы по подготовке кадров для формирующейся отрасли, решения прикладных природоохранных задач. Российский экологический оператор - один из ключевых партнеров нашего университета. В 2021 году наша магистерская программа „Управление природоохранными инновациями“ получила спецприз „Экоконцепт“ конкурса „Зеленая премия“, в 2023 году совместно с РЭО мы запустили первую в стране магистратуру „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“, - рассказала Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета „МИСиС“.

В 2024 году деловая программа РЭФ проходит 8–9 октября. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

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