В начале июня погода в Москве побьет 80-летний рекорд

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«К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к +30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет», - заявила она в своем Telegram-канале.

Нехарактерное потепление придет в Москву в конце весны. По словам Поздняковой, в последнюю пятидневку днем воздух прогреется до +25…+26 градусов. Она заявила, что это на три-четыре градуса больше многолетних значений.

В 2023 году Позднякова прогнозировала 1 июня в Москве +25 градусов.

В самый жаркий день месяца воздух прогрелся до +27,4 градуса. Аномально теплая погода установилась в сентябре, специалисты фиксировали температурные рекорды и небывалое отсутствие осадков.