11 июня 2024, 11:00

В Москве за ночь выпало 10 миллиметров осадков

РИА «Новости»
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Количество осадков после прошедших в Москве ночных ливней превысило месячную норму. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что ночью регион пересекал теплый атмосферный фронт, который отметился дождями и грозами. В Можайске к дождю примешался град, в Серпухове и Домодедово был сильный - до 16 метров в секунду - ветер. Самый интенсивный дождь прошел в Наро-Фоминске - выпало 12 миллиметров осадков.

Во вторник, 11 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град. При этом будет тепло - в Москве до +25, а в Московской области до +27 градусов.

Похолодает к 13 мая, когда холодный атмосферный фронт пересечет Подмосковье. Затем вновь прогнозируется потепление.

«За ночь [на 11 июня] на ВДНХ выпало 10 миллиметров дождей, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена», - написала она.

Погода Погода в Москве
10 июня 2024, 09:02
Дождь с грозой настигнет москвичей в первый рабочий день недели
РИА «Новости»
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Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии, которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии. Он заявил, что в регионе установится облачная с прояснениями погода. Подует порывистый юго-западный ветер скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозу Леуса, опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба.

«Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе 22… 24 градуса, в области - от 20 до 25 градусов», - сказал он.

В середине рабочей недели на Москву обрушится тропический мегаливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что объем осадков побьет рекорд 1995 года.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
04 июня 2024, 03:56
Россиян предупредили об угрозе клещей-монстров из Европы
Freepik
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России угрожает проникновение с европейской территории огромных и агрессивных клещей Hyalomma lusitanicum, мигрировавших из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Специалист отметила, что среди клещей самые опасные - это иксодовые, аргасовые и гамазовые. При этом ареал распространения первого вида в России каждый год расширяется.

Если говорить о клещах-монстрах Hyalomma lusitanicum , то они тоже относятся к этому виду. При этом они крупнее и активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», - подчеркнула Шипулина.

Врач добавила, что для человека опасны взрослые особи. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, в частности, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

В Россию они могут попасть из-за климатических изменений и миграции перелетных птиц.

Ранее россиян предупредили об активизации клещей в Москве и Подмосковье с приходом тепла, а также рассказали, как обезопасить себя и близких от их укусов.

Африка Врачи Европа Россия Азия
04 июня 2024, 01:43
Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня
Freepik
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Мощная магнитная буря уровня G3 накроет Землю во вторник, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Астрофизики уточнили, что в ночь с 1 на 2 июня на Солнце выбросило облако плазмы. При этом специалисты спорили о том, в какую сторону оно двигалось - от Солнца к Земле или в противоположную.

Некоторые ученые считали, что произошли сразу две вспышки, но в РАН заявили, что была только одна.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщили о магнитной буре, которая с начала года стала третьей по силе. Ее текущий индекс составил около семи. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний, которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Планета Земля Ученые Магнитные бури
03 июня 2024, 11:25
Москвичам пообещали жару в первую неделю лета
РИА «Новости»
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В первую рабочую неделю лета жителей Москвы ждет теплая погода, однако вероятны осадки. Об этом 360.ru сообщил синоптик, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение первой недели месяца нас ожидает настоящая летняя погода, разнообразная, но летняя. Первая половина недели будет очень теплой, температура примерно на 5 градусов выше нормы. Атмосферное давление отличается от климатической нормы на 3-4 миллиметра ртутного столба, теплый воздух будет перемещаться с юга, количество облаков понизится», - сказал он.

Вильфанд отметил, что на первой рабочей неделе месяца установится тот температурный режим, который обычно бывает в конце июня - начале июля.

В понедельник и вторник воздух прогреется до 27 градусов, в среду повысится до 29 градусов. Однако в пятницу начнется понижение, потому что Москва окажется в зоне переноса воздушной массы с запада, пояснил синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», - добавил синоптик.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что при ливне в Москве 3 июня выпадут 10-14 миллиметров осадков и осядет пух.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве

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