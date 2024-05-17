В Москве потеплеет до +20 градусов

На юго-востоке Москвы в ДК «Капотня» состоялась конференция «Экология в действии». Школьники презентовали проекты по охране окружающей среды и пообщались с экспертами в этой области. На мероприятии побывал 360.ru.

Тематический день экологии в Капотне прошел с участием десятков людей. Подростки пообщались со специалистами и вышли на сцену с собственными проектами. Заместитель руководителя ДК «Капотня» Анна Коновалова заявила, что творческий подход позволит детям сделать мир лучше.

«Школьники, которые сидят сейчас за партой, гипотетически могут эти проблемы решать. У них обширное творческое мышление, они не загнаны в рамки, готовы предлагать интересные решения, которые помогут нашей планете стать чище и безопаснее», - сказала она.

Будущий биолог и ветеринар Варвара Таранова представила проект о животных, обитающих на набережной. Она решила помочь своему району и местной фауне.

Среди гостей конференции - Московский НПЗ, который вложил много ресурсов в заботу об окружающей среде. Экологическая служба завода постоянно отслеживает качество воздуха, а сотрудники принимают участие в озеленении района и образовательных проектах. За 10 лет предприятие сократило воздействие на окружающую среду в четыре раза.

«С 2011 года завод практически полностью перешел на замкнутый цикл водопотребления и более чем на 80% обновил производственное оборудование», - сообщил пресс-секретарь Федор Казанцев.

Конференция завершилась чествованием авторов экопроектов. Школьникам вручили грамоты и сувениры.