В Москве потеплеет до +20 градусов
Днем 17 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье превысит +20 градусов. Местами пройдут дожди, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», - сказал он.
По словам синоптика, днем в Москве столбик термометра поднимется до отметки около +20 градусов, в Подмосковье - от +17 до +22 градусов. Подует северный ветер от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление к вечеру поднимется до 750 миллиметров ртутного столба и превысит норму.
Потепление в выходные спрогнозировала метеоролог Татьяна Позднякова. Зона осадков холодного фронта минует Москву около полудня 17 мая, а затем прекратится дождь и температура воздуха пойдет вверх. Следующие осадки пройдут лишь на следующей неделе.