11 февраля 2025, 04:09

В Ленобласти в реке выявили превышение токсинов в тысячу раз

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Специалисты зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ в реке Нейма в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомство поступило обращение от ФГБУ «Главрыбвод» об ухудшении качества природной воды в Ивановском водохранилище, в который впадает река Нейма. Оттуда она поступает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода.

Предположительно, вода ухудшилась в результате длительного сброса неочищенных сточных вод.

Лабораторное исследование показало, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам - более чем в одну тысячу раз, по аммоний-ионам - почти в 200 раз. Кроме того, еще по фенолам, марганцу и фосфат-ионам.

В Росприроднадзоре предположили, что источниками загрязнения могли быть сточные воды очистных сооружений в поселке Большая Пустомержа, где расположены не только жилые дома, но и предприятия. В частности, убойный цех одного их агрокомплексов.

«Ухудшение качества природной воды в водных объектах сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водные объекты Ленинградской области для поддержания популяции», - заявили в ведомстве.

Природа Ленинградская область Россия Реки
10 февраля 2025, 19:46
Танкер «Волгонефть-239» не смог уйти на стоянку из-за шторма
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Защита владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» заявила, что судно не смогло уйти на стоянку из-за шторма. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Прокуратура требует взыскать максимальный штраф с судовладельца, настаивая, что танкер мог отправиться на стоянку. В свою очередь, защита запросила минимальный штраф, ссылаясь на сложное финансовое положение и перенесенное банкротство.

Судовладельца обвинили по статье о нарушении требований технических регламентов. Следующее заседание назначили на 18 февраля.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. С судов эвакуировали 27 человек, один член экипажа погиб.

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Сотрудники спасательных служб вывезли с побережья более 178 563 тонн песка и грунта с мазутом В конце января рабочие начали демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Судно хотят разобрать на части до конца марта.

Штрафы Черное море Инцидент в Керченском проливе Крушение танкеров в Керченском проливе
09 февраля 2025, 21:17
Спираль снеговых туч. Синоптик составил прогноз на 23 февраля в Москве
РИА «Новости»
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Снежный покров в Москве ко Дню защитника Отечества составит от пяти до 10 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительно, в столице нашей Родины ко Дню защитника Отечества появится более или менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона снежный покров высотой до 5-10 сантиметров», - заявил Тишковец.

Зацепит «спиралью» снеговых туч и Московскую область, добавил синоптик. Также он отметил вероятность того, что «снежных сюрпризов» в столице будет больше.

Минувшая ночь в Москве оказалась самой морозной с начала года. Столбики термометров опустились до отметки -7,6 градуса.

На следующей неделе в Москве не будет метелей, но ожидается небольшой снегопад. Морозы обрушатся на столицу в феврале, но это произойдет ближе к концу месяца.

Прогноз погоды 23 февраля Погода в Москве Москва
09 февраля 2025, 03:39
В Карибском бассейне произошло землетрясение магнитудой 8 баллов
РИА «Новости»
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Мощное землетрясение произошло в Карибском бассейне. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, магнитуда землетрясения составила восемь баллов.

«Центр предупреждения о цунами объявил тревогу по всему побережью Карибского моря\", - отметили авторы статьи.

Несколькими днями ранее в Сети распространилась информация, что сейсмическая активность может затронуть Черноморское побережье. Предположительно, мощность землетрясения может быть магнитудой до восьми баллов.

В районе островов Санторини и Аморгос в Эгейском море зафиксировали более 7700 землетрясений за 10 дней с 26 января по 4 февраля 2025 года. Магнитуда самого сильного из них составила 5,1 балла.

Землетрясения
03 февраля 2025, 05:49
Россиянам предрекли аномально жаркий 2025 год
РИА «Новости»
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Метеорологи прогнозируют, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких лет на планете, но это пока предварительные расчеты. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», - сказал он.

Вильфанд добавил, что пока не стоит серьезно к ним относиться, так как расчеты уточнят в середине года.

До этого глава Гидрометцентра сообщил о возникновении природного явления Ла-Нинья , которое может перейти в нейтральную фазу уже в апреле. Этот климатический феномен связан со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По этой причине на некоторых территориях устанавливается холодная погода.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что с 3 февраля в столице ожидается небольшое похолодание. Могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд

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