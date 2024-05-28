В Кургане 80 приусадебных участков освободились от воды

К утру 28 мая в Кургане от воды освободились 80 приусадебных участков, 14 жилых и 66 дачных домов. В трех муниципальных образованиях и одном населенном пункте остались подтопленными три участка дорог, четыре моста, 68 жилых и 746 дачных домов.

Аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России, которая в течение месяца помогала курганским спасателям устранять последствия паводка , покинула регион. МЧС сообщило, что привлеченные из-за стихии силы и средства вернутся к месту постоянной дислокации.

В общей сложности за сутки провели специальную обработку 200 домов и 515 участков, очистили от мусора 600 квадратных метров, откачали 14 тысяч кубометров воды с пяти придомовых территорий.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане опустился на 12 сантиметров, до 498 сантиметров. Это почти вдвое ниже опасного показателя.