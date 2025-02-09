В Карибском бассейне произошло землетрясение магнитудой 8 баллов

Метеорологи прогнозируют, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких лет на планете, но это пока предварительные расчеты. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», - сказал он.

Вильфанд добавил, что пока не стоит серьезно к ним относиться, так как расчеты уточнят в середине года.

До этого глава Гидрометцентра сообщил о возникновении природного явления Ла-Нинья , которое может перейти в нейтральную фазу уже в апреле. Этот климатический феномен связан со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По этой причине на некоторых территориях устанавливается холодная погода.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что с 3 февраля в столице ожидается небольшое похолодание. Могут выпасть осадки в виде мокрого снега.