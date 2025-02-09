09 февраля 2025, 03:39

В Карибском бассейне произошло землетрясение магнитудой 8 баллов

РИА «Новости»
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Мощное землетрясение произошло в Карибском бассейне. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, магнитуда землетрясения составила восемь баллов.

«Центр предупреждения о цунами объявил тревогу по всему побережью Карибского моря\", - отметили авторы статьи.

Несколькими днями ранее в Сети распространилась информация, что сейсмическая активность может затронуть Черноморское побережье. Предположительно, мощность землетрясения может быть магнитудой до восьми баллов.

В районе островов Санторини и Аморгос в Эгейском море зафиксировали более 7700 землетрясений за 10 дней с 26 января по 4 февраля 2025 года. Магнитуда самого сильного из них составила 5,1 балла.

Землетрясения
03 февраля 2025, 05:49
Россиянам предрекли аномально жаркий 2025 год
РИА «Новости»
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Метеорологи прогнозируют, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких лет на планете, но это пока предварительные расчеты. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», - сказал он.

Вильфанд добавил, что пока не стоит серьезно к ним относиться, так как расчеты уточнят в середине года.

До этого глава Гидрометцентра сообщил о возникновении природного явления Ла-Нинья , которое может перейти в нейтральную фазу уже в апреле. Этот климатический феномен связан со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По этой причине на некоторых территориях устанавливается холодная погода.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что с 3 февраля в столице ожидается небольшое похолодание. Могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
03 февраля 2025, 05:04
В России произойдет нашествие саранчи
Unsplash
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Одной из главных угроз урожаю в 2025 году станет саранча. Россельхозцентр предупредил о нашествии насекомых в 21 регионе, сообщили «Известия».

Проблему обсудили участники одного из последних совещаний в Минсельхозе. Специалисты Россельхозцентра представили прогноз, согласно которому из-за аномально теплой зимы сильно размножится саранча. В зону максимального риска попадут 21 регион вместо 14 прошлогодних.

В их числе Оренбургская, Астраханская, Иркутская области, Татарстан, Чечня, Якутия и другие. Чтобы остановить вредителей, аграриям придется обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.

Нашествие саранчи из-за изменения климата стало проблемой для всего мира. Сингапурские и китайские ученые заявили, что ареал обитания этих насекомых расширился до регионов, где их раньше не встречали. Особенно опасна пустынная саранча Schistocerca gregaria.

Сельское хозяйство Насекомые
03 февраля 2025, 03:37
Москвичей предупредили о периоде супервысокого атмосферного давления
РИА «Новости»
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В Москве несколько дней продержится аномально высокое атмосферное давление. К выходным оно повысится до рекордных значений, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Циклон принесет небольшой снегопад 3 и 4 февраля, затем сменится антициклоном. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов, днем - до 0…-2 градусов. Позднякова сообщила, что атмосферное давление начнет расти, и уже во вторник превысит норму на 10 единиц. Немного осадков выпадут 5 и 6 февраля, затем прекратятся.

«У нас будет полоса супервысокого давления, осадков не ожидается. Ночная температура -3…-8 градусов, днем -1…-5 градусов. 7 февраля атмосферное давление будет 775 миллиметров ртутного столба, значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», - сказала синоптик.

Опасные погодные явления настигнут шесть регионов России, сообщил Гидрометцентр. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях пройдет сильный снегопад , в Татарстане и Пермском крае образуется гололедица, в Бурятии похолодает до экстремальных значений.

Прогноз погоды Погода Экология Погода в Москве Москва
02 февраля 2025, 18:55
Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы
Global Look Press
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Сурок-метеоролог Фил из Пенсильвании вышел из норы и увидел свою тень. Тем самым предсказал еще шесть недель зимы, сообщил телеканал Fox News.

День сурка в США отмечают 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно следить за животным. Если грызун не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней.

При солнечном дне сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору. Это означает, что весна придет нескоро.

«Ждите еще шесть недель зимы в этом году!» - заявил во время церемонии один из представителей «Клуба сурка» от имени Фила.

День сурка ежегодно в Панксатони отмечают тысячи человек. Праздничные гуляния сопровождаются фейерверками и живой музыкой.

На 2023 год сурок Фил также предсказывал позднюю весну. Своеобразным доказательством этому стало отсутствие тени.

США

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