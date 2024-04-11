Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 14 см за сутки

«В Орске за сутки у нас ушло 14 сантиметров. Как я и говорил, мы встали на уверенную траекторию снижения», - сказал он.

На территории Оренбурга, по информации губернатора, река Урал поднялась почти на метр, достигла отметки 1060 сантиметров и побила исторический рекорд. Денис Паслер заявил, что в регионе продолжат работать над сокращением притока.

Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге и подтопила здания на набережной около автомобильного моста. Для сдерживания потоков в город завезли водоналивные дамбы. Власти призвали жителей эвакуироваться, не дожидаясь критической ситуации.