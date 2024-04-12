Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», - заявил он.

Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге произойдет сегодня, а через два дня уровень воды начнет снижаться. Ночью эвакуировали 99 человек, в зону подтопления попали 900 дачных участков и 361 жилой дом.

Все учебные заведения Оренбурга, за исключением лицея № 2, продолжили работу в очном формате. Лицеистов перевели на дистант. Алексей Кудинов сообщил, что детские сады по-прежнему принимали воспитанников.