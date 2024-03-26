Ученые рассказали, когда закончатся магнитные бури

Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня - 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Крупная вспышка на Солнце произошла утром в субботу, 23 марта. К вечеру воскресенья солнечная плазма добралась до Земли и началась мощная магнитная буря. Через некоторое время магнитное поле выброса поменяло направление, и геомагнитное воздействие на Землю снизилось.

«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», - сообщили ученые.

В начале марта жители Московской области могли наблюдать северное сияние. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Она продолжалась несколько часов.