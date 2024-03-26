26 марта 2024, 04:39

Ученые рассказали, когда закончатся магнитные бури

РИА «Новости»
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Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня — 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня - 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Крупная вспышка на Солнце произошла утром в субботу, 23 марта. К вечеру воскресенья солнечная плазма добралась до Земли и началась мощная магнитная буря. Через некоторое время магнитное поле выброса поменяло направление, и геомагнитное воздействие на Землю снизилось.

«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», - сообщили ученые.

В начале марта жители Московской области могли наблюдать северное сияние. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Она продолжалась несколько часов.

Ученые Магнитные бури Солнце
25 марта 2024, 10:48
Выглянет солнце и сойдет снег. Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется потепление
РИА «Новости»
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Потепление в Россию придет с запада. Сначала температура воздуха подскочит в Калининграде и Пскове, затем в Центральной России, заявил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Нужно набраться терпения. Безусловно, уже в ближайшие дни в Калининграде, Пскове потеплеет до 11… 13 градусов. Но это только на западе европейской территории России», - сказал он.

Регионы Центральной России, по его словам, оказались в гребне высокого давления. Александр Шувалов заявил, что в ближайшие дни солнце станет выходить чаще, однако температура воздуха останется в пределах 5… 10 градусов.

«До пятницы включительно этот тренд будет сохраняться, весна как бы не будет пришпоривать. Только в выходные 30–31 марта очень теплый воздух дойдет до центра Средней полосы, и столбики термометров неуклонно поползут к отметке 15 градусов», - сообщил специалист.

Синоптик заявил, что в первые пять дней апреля снег практически полностью сойдет. К 7 апреля, скорее всего, он растает полностью благодаря значительному потеплению.

В Москве зафиксировали температурный максимум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 марта впервые потеплело до 8,2 градуса. Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева предупредила об обострениях сезонной аллергии.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
23 марта 2024, 11:48
Воздух после пожара в Crocus City Hall остался чистым
Global Look Press
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В Подмосковье после пожара в Crocus City Hall предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе осталась в норме. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

В министерстве отметили, что, по данным на 10:00 23 марта, полностью ликвидировать возгорание не удалось. На территории городского округа Красногорск дует преимущественно юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Специалисты собрали данные с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, расположенных на расстоянии 3,3-8,2 километра от Crocus City Hall.

«Превышений установленных нормативов не зафиксировано», - подчеркнули в Минэкологии.

По данным сотрудников ведомства, концентрация диоксида азота составила не более 0,3 ПДК максимально разовой в рабочей зоне. Концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.

Пожарные продолжают работать возле здания концертного зала.

Видео с места теракта утром 23 марта публиковал «360».

Минэкологии Подмосковья Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 11:00
Москвичам пообещали похолодание и дождь с мокрым снегом на следующей неделе
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На следующей неделе, которая начнется с 25 марта, в Москве ожидаются дожди с примесью мокрого снега. Температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура воздуха немного подкачает - вернется к нулевым значениям ночью и днем будет не выше 4... 5 градусов. В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки - дождь с мокрым снегом», - сообщил синоптик.

По его словам, дожди начнутся уже в выходные 23 и 24 марта, 25-го будет солнечно, а с 26 марта «опять зарядит дождь». Он не будет идти целыми днями, но и кратковременным его тоже нельзя назвать - осадки будут «накатывать волнами», уточнил Шувалов.

«Пока не видно, когда дожди уйдут: циклоны следуют один за другим на европейской территории. Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причем дожди могут быть с примесью мокрого снега, и будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем - в дальнейшем погода немного „скукожится“», - резюмировал собеседник.

Ранее Александр Шувалов прогнозировал, что к концу текущей недели потеплеет до 8 градусов.

Погода Погода в Москве
21 марта 2024, 14:44
Температурный максимум 2024 года зафиксировали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 21 марта впервые с начала 2024-го потеплело до +8,2 градуса. Температурный максимум года зафиксировали в 13:00, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В Москве 21 марта впервые с начала 2024-го потеплело до 8,2 градуса. Температурный максимум года зафиксировали в 13:00, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Прогрев продолжается, и точное значение нового максимума мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», - добавил метеоролог.

Он пояснил, что в условиях антициклона и отсутствия осадков главную роль в повышении температуры играет солнце, которое с каждым днем поднимается над горизонтом все выше. Световой день увеличивается, и дневной прогрев воздуха активизируется.

На портале «Метеовести» отметили, что до этого самым теплым днем с начала года было 20 марта - столбик термометра поднялся до 8,1 градуса. До этого лидировало 16 марта, когда потеплело до 8 градусов.

Ранее врач-терапевт Оксана Серебрякова посоветовала россиянам не спешить снимать шапку с началом потепления. Она пояснила, что, поторопившись, можно спровоцировать гипотермию, головные боли и мигрени. Особенно важно носить головной убор в ветреную погоду.

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