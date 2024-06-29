Тропические ночи. Ливень пришел в Москву и область на фоне летней жары

В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году — +32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу, 28 июня, столбик термометра в столице может подняться до 30, а в выходные - до 32. Во вторник, 2 июля, воздух может прогреться до 34, и этот день тоже претендует на то, чтобы побить давний рекорд - 31,9 градуса в 1890 году.

«В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике - 30... 33, она может побить рекорд 1917 года в 32,2», - добавил Тишковец.

Ночи тоже будут теплыми - минимальная температура воздуха составит 15 градусов.

Синоптик посоветовал москвичам воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем - показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений.

В жару следует быть осторожнее и с едой - по словам инфекциониста Михаила Лебедева, готовые блюда в такую погоду может быть опасно есть уже через пару часов после приготовления.

В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до 33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году - 32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.