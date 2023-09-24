Тропическая черепаха попалась рыбакам на Курилах

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Тропическая черепаха запуталась в рыбацких сетях. Работники подняли ее на борт, пофотографировались с ней и отпустили обратно в океан.

Этот вид черепахи обитает во всех океанах мира, однако на этой территории, по данным СМИ, встречи с ними раньше не фиксировались. В комментариях к распространившимся в соцсетях фото и видео пользователи предположили, что черепаха приплыла вместе с теплым течением Куросио.

Также стало известно, что во Владивостоке подводный охотник обнаружил дикую белуху , за которую зацепилась троллинговая снасть. Животное было ранено. Снасть набрала пучок морских водорослей, которое белуха носила с собой. Охотник попытался спасти ее, но она, видимо, была еще и напугана и не подплыла близко. Местные жители переживают за судьбу белухи.