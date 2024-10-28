28 октября 2024, 12:43

«The time has come. Время пришло». Синоптик призвал больше не ждать потепления в Москве

Global Look Press
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Приближается ноябрь, а с ним — и похолодание. Какая погода ждет москвичей на длинной рабочей неделе, 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Он заявил, что потепление если и будет, то в первой половине недели. А к концу четверга с приходом северо-западного ветра температура будет понижаться. К пятнице атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, и в этот день и субботу выпадет больше всего осадков, добавил синоптик.

«Если в пятницу это мокрый снег, переходящий в дождь, то в субботу это дождь, переходящий в мокрый снег. И к концу выходных у нас сформируются такие достаточно впечатляющие сугробы высотой до трех-пяти сантиметров», - рассказал Шувалов.

Он призвал готовиться также к сильным порывам ветра и не рассчитывать на потепление в дальнейшем.

«Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come - время пришло», - подытожил собеседник 360.ru.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал «достаточно мерзопакостную» погоду в первых числах ноября.

Погода Погода в Москве
28 октября 2024, 02:36
«Опасная погода». Россиян предупредили о «камнях» с неба
Freepik
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На предстоящей рабочей неделе погода принесет «камни» с неба, ливни и мокрый снег в Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

«„Камни“ с неба на сленге метеорологов означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода будет крайне сложная и опасная!» - объяснил он.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 31 октября, в регион придут мощные ливни с мокрым снегом и ухудшением видимости до двух-четырех километров. В пятницу показания барометров упадут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится.

Тишковец предупредил, что на выходных могут выпасть осадки в виде снега с метелью, «холодный натиск усилится».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, что в этом году климатическая зима придет с отставанием от нормы на 20 дней. В декабре в столице сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.

Прогноз погоды Погода Москва
27 октября 2024, 04:15
Исландия оказалась на пороге катастрофы
Unsplash
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До сих пор ледники сдерживали вулканическую активность в Исландии. Глобальное потепление лишит островное государство этого щита и вызовет серию хаотичных извержений, сообщило агентство Reuters.

Вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс и ее коллеги получили грант на исследование связи между антропогенным изменением климата и активностью вулканов. Они решили проверить гипотезу о том, что таяние ледников способно изменить давление в земле и спровоцировать серию извержений.

Участники проекта изучили химический состав лавовых пород и нашли подтверждение теории. Они обнаружили, что частота извержений увеличивалась примерно в 30–50 раз по сравнению с предыдущим ледниковым периодом во время и после потери льда.

Теперь ученые регулярно измеряют температуру и кислотность геотермального озера Вити в кратере вулкана Аскья, чтобы отследить изменения и спрогнозировать будущее извержение. В 2021 году всего за несколько месяцев вулкан расширился и поднялся на 11 сантиметров, в последующие три года - еще на 80 сантиметров. Это произошло из-за накопления магмы и сжатого газа.

«Под Исландию поступает все больше магмы, и она нам просто не нужна. У нас ее достаточно», - сказала Паркс.

Несмотря на опасность извержений, Исландия вошла в число стран, способных перенести другой катаклизм - ядерную зиму. По мнению новозеландских ученых, ее жители смогут вести сельское хозяйство в изменившемся климате.

Европа Ученые Вулканы Глобальное потепление Экология Наука
27 октября 2024, 03:46
Лишь пять стран переживут ядерную зиму
Unsplash
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У стран, окруженных океаном, больше шансов пережить ядерную зиму, выяснили ученые из новозеландского Университета Отаго. Они перечислили пять государств с наиболее благоприятными условиями, сообщил журнал Risk Analysis.

Специалисты смоделировали последствия ядерного конфликта в северном полушарии. По их подсчетам, после взрывов случится выброс около 150 тераграммов сажи в атмосферу. Это приведет к дефициту солнечного света и снижению температуры воздуха.

Пострадает, в первую очередь, сельское хозяйство. Мировое производство продуктов сократится на 80%, а в некоторых странах изменившийся климат и загрязнение воздуха сделают территории полностью непригодными для выращивания растений.

В наилучшем положении окажутся государства, защищенные природными барьерами, например, водой. Ученые заявили, что у Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Соломоновых островов и Вануату больше шансов пережить ядерную зиму.

Группа американских ученых ранее вычислила, что ядерная война между Россией и США обернется чередой муссонов и сильным похолоданием. Землю окутают облака сажи, которые рассеются лишь за 10 лет.

Ядерное оружие Австралия Новая Зеландия Экология
24 октября 2024, 17:47
РЭО: объект ТКО мощностью 500 тысяч тонн построен на 70% в Крыму
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел 24 октября совместно с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белогорском районе.

«В Белогорском районе строится один из трех комплексных объектов обращения с ТКО мощностью 500 тысяч тонн обработки в год. Сегодня проверили статус выполнения работ. Строительная готовность объекта составляет 72%. Еще два объекта строятся в Сакском (мощность 200 тысяч тонн) и Ленинском (160 тысяч тонн) районах. Создание объектов позволит Крыму выполнить цели нацпроекта „Экология“ и обеспечить 100%-ную обработку ТКО и снижение захоронения до 50%, причем на пять лет раньше обозначенного президентом срока», - сообщил Денис Буцаев.

«С 2019 года в нашей стране реализуется реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. У вас в рамках нацпроекта „Экология“ строятся три объекта для обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Два из них мы сегодня посещаем. Безусловно, надо вовремя завершить строительство и ввести их в эксплуатацию», - сказал Дмитрий Патрушев на встрече с главой региона.

На КПП объекта в Белогорском районе уже установлены весы для весового контроля мусоровозов, созданы ванна дезинфекции колес большегрузного транспорта, резервуар чистой воды, емкость накопления концентрата, очистные сооружения.

«Подрядчик задействует в работе порядка 220 специалистов ежедневно, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года в рамках лимитов будет произведена закупка необходимых материалов, чтобы не допустить последующего удорожания объекта», - отметил Сергей Аксенов.

Возведены железобетонные фундаменты, полы и колонны здания мусоросортировочного комплекса. Выполнен монтаж металлоконструкций бытовой пристройки, а также ограждающих конструкций. Ведутся работы по монтажу кровли.

На участке компостирования возведены железобетонные конструкции, установлено технологическое оборудование, смонтированы аэрационные лотки. Начались первичные индивидуальные испытания оборудования.

Также строители проложили сети наружного водопровода, пожарного водовода и питьевого водопровода.

Стартовали работы по благоустройству территории.

Ядерное оружие Австралия Новая Зеландия Экология

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