Температурный максимум 2024 года зафиксировали в Москве

«Прогрев продолжается, и точное значение нового максимума мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», - добавил метеоролог.

Он пояснил, что в условиях антициклона и отсутствия осадков главную роль в повышении температуры играет солнце, которое с каждым днем поднимается над горизонтом все выше. Световой день увеличивается, и дневной прогрев воздуха активизируется.

На портале «Метеовести» отметили, что до этого самым теплым днем с начала года было 20 марта - столбик термометра поднялся до +8,1 градуса. До этого лидировало 16 марта, когда потеплело до +8 градусов.

Ранее врач-терапевт Оксана Серебрякова посоветовала россиянам не спешить снимать шапку с началом потепления. Она пояснила, что, поторопившись, можно спровоцировать гипотермию, головные боли и мигрени. Особенно важно носить головной убор в ветреную погоду.