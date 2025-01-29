Танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса

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В каютах и внутренних помещениях танкера приступили к работам по демонтажу обшивки, отделочных конструкций и прочих материалов, которые необходимо удалить. Рабочие грузят все в грузовики и вывозят с берега.

Ранее стало известно, что откачку нефтепродуктов из кормовой части «Волгонефти-239» удалось завершить раньше планируемого срока. За период с 19 по 25 января специалисты откачали 1488 тонн мазута.

Вокруг потерпевшего крушение в Керченском проливе судна возвели дорогу. Техническое сооружение отгородило танкер от открытых вод и позволило пресечь распространение нефтепродуктов в море.

С пляжей Керченского пролива вывезли больше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Спасатели и волонтеры продолжают работы.