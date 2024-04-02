02 апреля 2024, 12:41

Суточный рекорд. Второе апреля в Москве станет самым жарким за 150 лет

РИА «Новости»
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Москва обновила суточный температурный рекорд. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что 2 апреля может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.

«Это суточный рекорд для 2 апреля за период метеонаблюдений - около 150 лет», - сообщил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что в 11:00 на базовой метеостанции мегаполиса воздух прогрелся до +18,8 градуса, что 1,4 градуса выше прежнего рекорда этого дня, зарегистрированного в 1951 году.

«Точное значение нового рекорда, как всегда, станет известно после 21 часа по местному времени», - добавил Леус.

Но москвичи наслаждаются последними теплыми днями. Уже завтра, 3 апреля, столбики термометров начнут опускаться, и в городе заметно похолодает.

«Самый холодный день в пятницу. Под утро заморозки, днем - +5…+7 градусов», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов отмечал, что начало недели будет сильно отличаться от ее конца. Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей. Москва и область попадут в тыловую часть циклона.

Рекорды Погода История Погода в Москве Москва
02 апреля 2024, 09:07
Москва пережила самую теплую ночь за последние 75 лет
Global Look Press
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В Москве зафиксировали температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой теплой за 75 лет и побила прошлогодний максимум, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет», - объявила она.

Синоптик объяснила теплую ночь продолжающейся адвекцией теплого воздуха. Предыдущий максимум для 2 апреля зафиксировали в 2023 году, по информации Татьяны Поздняковой, когда столбики термометра показали 6,3 градуса. Экстремально теплой для месяца в целом стала ночь 25 апреля того же года, когда воздух прогрелся до 9,8 градуса.

Днем 1 апреля в Москве потеплело до 20,3 градуса. К концу недели в столичном регионе спрогнозировали похолодание, но в целом 2024 год, по мнению специалистов, поставит новые температурные рекорды.

Погода Погода в Москве Москва
01 апреля 2024, 15:07
«Шутка погоды удалась!» Температура в Москве побила суточный рекорд
РИА «Новости»
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В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла +20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Пик тепла придется на период с 15:00 до 16:00, воздух прогреется еще на один-два градуса.

«Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе май, а на земле - апрель!» - написала Позднякова.

На этой неделе в столице ожидается переменчивая погода , рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Первые два дня принесут существенное потепление, но уже в среду начнется похолодание. В Москву придут дожди, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду. На выходных в столицу вернется настоящая весна.

Во вторник в европейской части России столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Аномальное тепло связали с вторжением воздушных масс из Северной Африки.

В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва
01 апреля 2024, 07:51
Рекорд потепления спрогнозировали в 2024 году
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Глобальное потепление усилится в 2024 году, ускорит таяние ледников и вызовет подтопления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил об этом РБК.

Метеорологическое агентство ООН назвало 2023 год рекордным по многим показателям, в том числе уровню парниковых газов и температуре поверхности океана. Пик потепления пришелся на явление Эль-Ниньо - повышение температуры в экваториальной части Тихого океана. Андрей Киселев заявил, что в предыдущий раз это явление зафиксировали в 2016 году, а новое началось в 2023 году.

«Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», - сказал он.

Климатолог предупредил, что повышение температуры чревато ускорением таяния ледников, повышением уровня Мирового океана и подтоплением низин, островов и материковых территорий. В их числе Нидерланды, Венеция и Санкт-Петербург. По его словам, потепление может вызвать новый температурный рекорд.

Зимы в Подмосковье становились теплее последние 30 лет.

Температура воздуха повышалась с 1976 года.

Погода Глобальное потепление Экология
30 марта 2024, 23:55
Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе
РИА «Новости»
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В Москву вернутся заморозки в конце следующей недели, в ночь на пятницу, 5 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В четверг будет пасмурно и температура уже не доберется до 10-градусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки», - уточнил синоптик.

По словам специалиста, в первые дни недели в столице сохранится теплая погода, но уже в среду начнется похолодание. Леус добавил, что 1 и 2 апреля «будут носить титул самого теплого дня года», так как настолько теплым начало апреля еще не было за всю историю инструментальных наблюдений.

В середине недели регион пересечет холодный атмосферный фронт. Начнется снижаться температура, вероятны короткие ливни и первые весенние грозы, добавил Леус.

Ранее синоптик рассказал, что 21 марта в столице зафиксировали температурный максимум года - впервые с начала года потеплело до 8,2 градуса.

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