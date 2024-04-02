Суточный рекорд. Второе апреля в Москве станет самым жарким за 150 лет

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«Это суточный рекорд для 2 апреля за период метеонаблюдений - около 150 лет», - сообщил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что в 11:00 на базовой метеостанции мегаполиса воздух прогрелся до +18,8 градуса, что 1,4 градуса выше прежнего рекорда этого дня, зарегистрированного в 1951 году.

«Точное значение нового рекорда, как всегда, станет известно после 21 часа по местному времени», - добавил Леус.

Но москвичи наслаждаются последними теплыми днями. Уже завтра, 3 апреля, столбики термометров начнут опускаться, и в городе заметно похолодает.

«Самый холодный день в пятницу. Под утро заморозки, днем - +5…+7 градусов», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов отмечал, что начало недели будет сильно отличаться от ее конца. Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей. Москва и область попадут в тыловую часть циклона.