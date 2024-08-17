«Супержара» свыше 35 градусов ждет жителей сразу нескольких регионов России

По его словам, температура до +36 градусов ожидается также в Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Воронежской областях страны. В Иркутской области диапазон температуры установится в пределах до +32 градусов.

«С субботы на воскресенье в Туве установится супержаркая погода, это температура на 10 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Иркутской области, там на 6-11 градусов выше нормы в период с субботы на вторник», - сказал синоптик.

Кроме того, температура составит 25–29 градусов в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае. При этом в регионах Северного Кавказа отмечается отсутствие осадков и засуха.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в выходные в Москву вернется летняя жара, потеплеет до +27 градусов.