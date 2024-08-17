17 августа 2024, 09:01

«Супержара» свыше 35 градусов ждет жителей сразу нескольких регионов России

РИА «Новости»
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На выходных жителей Тувы ждет очень жаркая погода до +38 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура до +36 градусов ожидается также в Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Воронежской областях страны. В Иркутской области диапазон температуры установится в пределах до +32 градусов.

«С субботы на воскресенье в Туве установится супержаркая погода, это температура на 10 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Иркутской области, там на 6-11 градусов выше нормы в период с субботы на вторник», - сказал синоптик.

Кроме того, температура составит 25–29 градусов в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае. При этом в регионах Северного Кавказа отмечается отсутствие осадков и засуха.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в выходные в Москву вернется летняя жара, потеплеет до +27 градусов.

Прогноз погоды Россия
14 августа 2024, 05:07
Москвичам пообещали возвращение тепла
РИА «Новости»
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В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до +24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до 24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, во второй половине августа установится более характерная для этого периода погода. Шувалов сообщил, что 16 августа в столичном регионе потеплеет до 21… 24 градусов.

В начале августа Москву накрыла циклоническая депрессия. Установилась облачная погода с кратковременными дождями. К 13 августа синоптики прогнозировали репетицию осени - характерное для сентября похолодание до 15… 20 градусов днем и 8… 13 градусов ночью.

В отличие от Подмосковья, в Якутии выпал снег, сообщили «Известия». Нетипичные для лета осадки два дня шли в горной местности Момского и Эвено-Бытантайского районов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
12 августа 2024, 10:36
Москвичам пообещали потепление в середине рабочей недели
РИА «Новости»
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Начало рабочей недели в Московском регионе выдалось прохладным, но вскоре погода начнет улучшаться. Таким прогнозом в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, похолодание в Московском регионе связано с влиянием циклона, который расположился на Урале.

«Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром. Поэтому ведущие потоки несут нас полярный воздух», - сказал метеоролог.

Ильин уточнил, что в понедельник в Москве и области будет 19 градусов тепла. Это максимальное значение, которое можно ожидать.

«При порывистом ветре до 17 метров в секунду на улице будет не очень комфортно, вероятны дождь и гроза. Начиная со вторника, температура понемногу начнет повышаться, дожди и ветер немного ослабнут. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет 22… 24, по области - до 19… 24», - заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снижение температуры в Центральной России соответствует климатической норме.

Прогноз погоды Погода
10 августа 2024, 04:17
Японии предсказали мегаземлетрясение магнитудой 9,0
РИА «Новости»
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Метеорологическое агентство Японии заявило о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай. Такая вероятность сейчас выше, чем обычно, привела сообщение метеослужбы газета The Japan Times.

Это первое в истории Японии подобное предупреждение Метеорологического агентства. Оно указало, что сейчас вероятность мегаземлетрясения выше, чем обычно, но это не значит, что оно обязательно случится в ближайшее время. Японцам разослали предупреждение, что нужно делать в случае природного катаклизма, и отметили, что оно продлится в течение недели. Эксперты ожидают, что магнитуда составит 9,0.

Российский эксперт Петр Шебалин рассказал, что прогнозируемое землетрясение не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области. Эпицентр будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока.

Землетрясения Япония
05 августа 2024, 11:10
Неделя без жары, но с дождем. Синоптик — о погоде в Москве в ближайшие дни
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Погода в Москве и Московской области в первую рабочую неделю августа ожидается без резких перепадов температуры. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«Погода в течение недели будет не сказать, что прям супер, но просто комфортной. Утро в Москве ожидается прохладным - 10… 15 градусов Цельсия, в Московской области еще ниже. Но сильно потеплеет днем, воздух прогреется до 23… 25 градусов. И так каждый день», - рассказал он.

Единственным облачным и дождливым днем станет четверг, 8 августа. По словам Шувалова, тогда в регионе может резко похолодать.

«Сильного ветра не ожидается - от двух до пяти метров в секунду, без порывов, давление ниже нормы, но без резких скачков», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов предупредил москвичей , что теплыми в августе будут лишь несколько недель, но пляжный сезон все же придется закрыть.

Погода в Москве

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