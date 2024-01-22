Судоходная бухта во Владивостоке из-за аномальных морозов покрылась льдом

«Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», - сказал он.

Специалист объяснил, что частичное промерзание Золотого Рога случалось почти ежегодно, но только на короткий период. Для того, чтобы бухта покрылась льдом, нужны длительные морозы, как в этом году - во Владивостоке резко похолодало после 17 января. По словам собеседника агентства, обычно суда разбивали корку льда, он не успевал стать слишком крепкой.

Бухта Золотой Рог в начале 2023 года промерзла впервые за пять лет. Толщина льда достигла 20 сантиметров, приостановилось судоходство.

В начале января в столице Приморья произошел порыв тепловой сети. Без отопления остались 18 домов.