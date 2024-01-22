22 января 2024, 06:47

Судоходная бухта во Владивостоке из-за аномальных морозов покрылась льдом

РИА «Новости»
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Во Владивосток пришли аномальные морозы, которые продержатся несколько дней. Судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом. Такое уже случалось, но только на короткое время, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

«Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», - сказал он.

Специалист объяснил, что частичное промерзание Золотого Рога случалось почти ежегодно, но только на короткий период. Для того, чтобы бухта покрылась льдом, нужны длительные морозы, как в этом году - во Владивостоке резко похолодало после 17 января. По словам собеседника агентства, обычно суда разбивали корку льда, он не успевал стать слишком крепкой.

Бухта Золотой Рог в начале 2023 года промерзла впервые за пять лет. Толщина льда достигла 20 сантиметров, приостановилось судоходство.

В начале января в столице Приморья произошел порыв тепловой сети. Без отопления остались 18 домов.

Приморье Погода Владивосток
21 января 2024, 22:02
Новая магнитная буря накроет Землю 23 января
Freepik
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Магнитная буря уровня G1 накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые заявили, что ее пик ожидается к 06:00 по московскому времени. Потом еще несколько часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения, но затем магнитный фон нормализуется.

Уровень G1 означает, что буря будет слабая. Максимальный уровень обозначается G5. Но даже в этом случае метеочувствительные люди могут испытать головную боль, перепады давление или учащенное сердцебиение.

Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты.

До этого заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц , потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
21 января 2024, 20:07
Самые большие сугробы в московском регионе нашли в Коломне
РИА «Новости»
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Москва и Московская область за минувшие сутки пережили остатки снегопадов, поэтому высота сугробов осталась без изменений. Но она все равно превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что на погодной станции на ВДНХ высота снежного покрова за сутки снизилась на один сантиметр и составила 41 сантиметр при норме 29. Самые крупные сугробы оказались в столичном районе Тушино. Там высота снежных гор составила 46 сантиметров. Недалеко от этого показателя ушел район МГУ, где нашли 45-сантиметровые сугробы.

В Московской области в лидеры по высоте сугробов выбился городской округ Коломна с результатом 48 сантиметров. На втором месте со снежными горами в 46 сантиметров расположился поселок Черусти, входящий в городской округ Шатура. Замкнул тройку Волоколамский городской округ, где сугробы выросли до 42 сантиметров.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет. Прибавка от пяти до 10 миллиметров от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели , которая придет в Москву и Подмосковье в среду.

Прогноз погоды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
19 января 2024, 01:23
Жителям Иркутской области предложили найти радиоактивную капсулу за вознаграждение
РИА «Новости»
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Сотрудники «ТНГ-Групп» на прошлой неделе потеряли капсулу радиоактивным цезием-137 в Иркутской области. Теперь компания объявила награду за найденный контейнер. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «ТНГ-Групп».

По информации компании, сотрудники потеряли капсулу по дороге из Усть-Кута к месту проведения исследований. Контейнер был прикреплен снаружи автомобиля. Пропажу обнаружили уже после прибытия.

«При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера», - сообщили в «ТНГ-Групп».

Представитель компании заверила, что цезий-137 не опасен - до тех пор, пока цел контейнер. Поисками занимаются специалисты с дозиметрическим оборудованием. Нашедшему капсулу пообещали выплатить 200 тысяч рублей.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. По их мнению, животные выросли рядом с ядерным комплексом «Селлафилд» и поэтому «буквально какают плутонием».

Исследования Награды Иркутская область Радиация Дороги
18 января 2024, 01:42
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение на 18 и 19 января о мокром снеге, метели и гололедице опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Ожидаются снег, местами сильный снег, метель», - отметили в сообщении.

По данным синоптиков, днем 18 января местами прогнозируются снег и метель. В пятницу, 19 января, ожидается снегопад, местами сильный. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Предупреждение будет действовать с 15:00 18 января до 15:00 19 января. В четверг и пятницу возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ранее водителей призвали пересесть на общественный транспорт. На прошлой неделе в Москве прогнозировали выпадение около 30-40% от месячной нормы осадков. При этом аномальные морозы пошли на спад.

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