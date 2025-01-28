Стало известно, сколько жителей Европы могут умереть из-за жары

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Специалисты сравнили влияние изменения климата на здоровье жителей Европы. Предыдущие работы показали, что ученые приписывали холоду гораздо больше вреда, чем жаре. Новое исследование показало обратную связь.

Участники проекта смоделировали несколько климатических, демографических и адаптационных сценариев развития событий в 854 европейских городских районах и пришли к выводу, что рост смертности, связанной с жарой, неминуемо превысит любое снижение смертности, связанной с холодом.

«В рамках самого низкого сценария смягчения и адаптации мы оцениваем чистое бремя смертности из-за изменения климата, увеличивающееся на 49,9% и кумулятивное 2 345 410 смертей, связанных с изменением климата, в период с 2015 по 2099 год», - заявили авторы научной работы.

Ранее Гетеборгский университет предупредил, что в ближайшие годы из-за глобального потепления может растаять ледяной покров в Арктике. Российский ученый Алексей Кокорин оценил такую вероятность в 3%.