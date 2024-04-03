Стало известно о погибшем при землетрясении на Тайване

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра. Пожарная служба Тайваня сообщила, что один местный житель погиб от рухнувших на него камней, более 50 получили ранения.

Обрушились не менее 26 зданий , из них более половины находились в Хуаляне. Около 20 человек оказались в ловушке, началась спасательная операция. По информации агентства, произошедшее 3 апреля землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

Филиппинское сейсмологическое агентство призвало жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. Метеорологическое агентство Японии объявило об опасности цунами. Несколько волн достигли некоторых районов южной префектуры Окинава.