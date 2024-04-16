16 апреля 2024, 06:21

Срочную эвакуацию из-за паводка объявили в Ишиме

Пресс-служба МЧС
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В городе Ишим объявили срочную эвакуацию. Вода в реке Ишим поднялась до критической отметки, сообщило правительство Тюменской области.

«Пришли СМС с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», - заявил информационный центр кабмина.

Эвакуацию объявили около 06:00 (04:00 по московскому времени). В Ишиме открыли пункты временного размещения.

Из-за тяжелой паводковой ситуации въезд в соседнюю Курганскую область временно закрыли. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции.

Тюмень Паводки Реки
16 апреля 2024, 06:48
Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр
Пресс-служба МЧС
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К утру 16 апреля уровень воды в реке Тобол на территории Кургана поднялся до 742 сантиметров. Шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых авто, сообщило правительство Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», - заявила пресс-служба.

В Кургане по состоянию на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке составил 742 сантиметров, с приростом на восемь сантиметров за последние шесть часов. К этому же часу день назад Тобол достиг отметки в 631 сантиметр, прибавив 12 сантиметров за два часа.

Курган Паводки Курганская область Реки
15 апреля 2024, 14:56
Жителей Кургана предупредили о приближении колоссального объема паводковых вод
РИА «Новости»
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Волна паводка устремилась к Кургану. Большой объем воды заметили в 10 километрах от города. В зону подтопления попали микрорайоны Нижняя Утятка на юге и Черемухово на юго-западе, садовые товарищества на правом берегу Тобола, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

«[На спутниковом снимке] видна голова паводка, которая сейчас в 10 километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», - заявил он.

Вадим Шумков предупредил, что разлившаяся река Тобол может перерезать дороги к садовым товариществам в правобережных районах Кургана. Вода уже начала заливать территорию от железнодорожного моста, по улице Бурова-Петрова, шоссе Тюнина, в сторону микрорайонов Смолино и Тополя.

Губернатор сообщил, что микрорайон Нижняя Утятка остался отрезанным от остальной части города. Вода подтопила Черемухово и перелилась через Малочаусовский мост. Вадим Шумков призвал местных жителей собрать вещи и вместе с родственниками уехать в пункты временного размещения.

«Это не просто паводок, это реальная угроза!», - написал он.

Утром 15 апреля уровень реки Тобол в Кургане поднялся выше шести метров, сообщили «Известия». Уральский гидрометцентр спрогнозировал превышение опасной отметки 15–18 апреля.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
15 апреля 2024, 10:31
Жителям московского региона пообещали дожди до конца недели
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В московском регионе до пятницы, 19 апреля, ожидаются дожди, зато в этот день сильно потеплеет. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 15 апреля в Наро-Фоминске уже выпало 40% месячной нормы осадков, в Можайске - 30%.

«Дожди не оставят нас на этой неделе. Они продолжатся сегодня ближе к вечеру - в тыловой части соберутся облака и немножко покапает. В среду с подходом фронтальной зоны в ее северной части пройдут дожди, и в четверг будет тоже довольно интенсивный и продолжительный дождь, который закончится только под утро пятницы», - сообщил Шувалов.

По его словам, к общему количеству осадков еще может добавиться четверть месячной нормы, что «компенсирует ту сушь, которая была в марте и начале апреля».

Температура воздуха в ближайшие дни, по его словам, будет «достаточно ровной» - в пределах 9… 13 градусов.

«Может быть, в четверг при затяжном дожде она не поднимется выше 10. Но это будет прелюдия - мы попадаем в теплый сектор циклона в пятницу, ветер с восточного переходит на южный, и температура в этот день может взлететь до 16… 18 градусов», - продолжил синоптик.

Атмосферное давление будет падать, поскольку «подбирается циклон с юга». После пятницы, заметил синоптик, вновь возможно похолодание.

«Такой апрель - сначала греемся, потом охлаждается. Это будет третий цикл потепления, после которого будет новое похолодание», - резюмировал Шувалов.

В целом в Подмосковье за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Наро-Фоминск Прогноз погоды Погода Можайск Погода в Москве
15 апреля 2024, 07:57
Уровень воды в реке Тобол превысил шесть метров
Пресс-служба МЧС
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В Курганской области продолжил повышаться уровень воды в реке Тобол. С полуночи 15 апреля он поднялся на 36 сантиметров и превысил отметку в шесть метров, сообщило региональное правительство.

К 02:00 (00:00 по московскому времени) в Кургане зафиксировали подъем воды на 11 сантиметров за два часа, до 596 сантиметров. Еще через четыре часа Тобол поднялся на 23 сантиметра и превысил отметку в шесть метров. В течение следующих двух часов река поднялась еще на 12 сантиметров, до 631 сантиметра.

В микрорайоне Нижняя Утятка объявили эвакуацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о возможном подтоплении правобережной территории столицы. По состоянию на 14 апреля, вода подошла к шоссе Тюнина, а течение Тобола ускорилось. Росгидрометцентр спрогнозировал новый рекорд - река поднимется до 1070 сантиметров.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки

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