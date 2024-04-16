Срочную эвакуацию из-за паводка объявили в Ишиме

В московском регионе до пятницы, 19 апреля, ожидаются дожди, зато в этот день сильно потеплеет. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 15 апреля в Наро-Фоминске уже выпало 40% месячной нормы осадков, в Можайске - 30%.

«Дожди не оставят нас на этой неделе. Они продолжатся сегодня ближе к вечеру - в тыловой части соберутся облака и немножко покапает. В среду с подходом фронтальной зоны в ее северной части пройдут дожди, и в четверг будет тоже довольно интенсивный и продолжительный дождь, который закончится только под утро пятницы», - сообщил Шувалов.

По его словам, к общему количеству осадков еще может добавиться четверть месячной нормы, что «компенсирует ту сушь, которая была в марте и начале апреля».

Температура воздуха в ближайшие дни, по его словам, будет «достаточно ровной» - в пределах 9… 13 градусов.

«Может быть, в четверг при затяжном дожде она не поднимется выше 10. Но это будет прелюдия - мы попадаем в теплый сектор циклона в пятницу, ветер с восточного переходит на южный, и температура в этот день может взлететь до 16… 18 градусов», - продолжил синоптик.

Атмосферное давление будет падать, поскольку «подбирается циклон с юга». После пятницы, заметил синоптик, вновь возможно похолодание.

«Такой апрель - сначала греемся, потом охлаждается. Это будет третий цикл потепления, после которого будет новое похолодание», - резюмировал Шувалов.

В целом в Подмосковье за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков.