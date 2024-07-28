Спорт со смыслом. В Филевском парке прошел экозабег «Роснефти»

Плоггинг - молодой экологичный вид спорта, который сочетает в себе бег трусцой и параллельный сбор мусора. Его основатель - швед Эрик Альстрем. Однажды он вернулся в Стокгольм из отпуска и решил, что в столице слишком много мусора. Эколог стал брать на пробежки пакеты и собирать по пути всевозможные отходы.

В 2018 году этот вид спорта распространился по всему миру. Плоггинг популярен более чем в 50 странах, в том числе в России. Такой экозабег - одна из активностей корпоративной программы «Роснефти» - «Энергия жизни». Волонтеры и сотрудники компании в разных регионах России преодолевают дистанцию, очищая городские территории и популярные места отдыха от мусора. Сегодня забег прошел в Москве.

«Участвую в первый раз. Я часто бегаю в парке, сегодня решил совместить тренировку со сбором мусора, чтобы помочь природе», - отметил один из участников мероприятия.

Экозабег объединил десятки активных и неравнодушных сотрудников. Многие из них пришли вместе с семьями и детьми. Общая цель бегунов - собрать как можно больше мусора и сделать парк чище.

«Люди смотрели. Я думаю, они воодушевились как-то. Один человек такой даже: оп! - и свой мусор решил в мусорку выкинуть, а не на пол. Так что, думаю, мы замотивировали людей», - добавила еще одна участница.

По итогу мероприятия сотрудники компании собрали более 250 килограммов мусора в Филевском парке. Мероприятие приносит пользу не только природе, но и самим участникам: наклоны, приседания, настоящая кардиотренировка. За 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий - к такому делу стоит присоединиться.