17 апреля 2024, 14:34

Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео

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Жители Кургана выехали в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать брошенных домашних животных. Волонтер показал «360» спасение собаки в садовом товариществе «Тепловик».

Жилой сектор находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Территорию СТ «Тепловик» затопило. Вывезти животных помогли добровольцы.

На видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке. Она упиралась, но в конце концов спаслась. Животному надели намордник и увезли на «большую землю».

Вода в Кургане продолжила прибывать. К полудню уровень реки Тобол составил около девяти метров.

RT сообщил, что правобережные районы с многочисленными садовыми товариществами ушли под воду. Жители рассказали о большом количестве воды около шоссе Тюнина , в микрорайоне Глинки и районе Малое Чаусово.

Курган Паводки Курганская область Собаки Животные Экология Реки
17 апреля 2024, 10:59
«Проехать уже нельзя». Жительница Кургана назвала самые подтопленные районы
РИА «Новости»
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Река Тобол в окрестностях Кургана поднялась выше опасного уровня, власти призвали не медлить с эвакуацией. Жительница пригородного поселка Теплый Стан рассказала «360», что вода продолжила прибывать, и в некоторые районы уже не проехать.

«Вода поднимается. От шоссе Тюнина до Керамзитного люди проезжают, там, говорят, немного осталось. Если вода еще на метр поднимется, затопит», - сказала она.

Сильней остальных от паводка пострадали шоссе Тюнина, вся пойма реки Тобол, район Малое Чаусово и микрорайон Глинки. Женщина заявила, что некоторые участки ушли под воду за считанные часы.

«Вчера я проехала по поселку Глинки. Сегодня его затопило, и проехать уже нельзя. Улицу Титова затопило. Вода поднялась на метр, и люди утром могли выйти только в воду», - рассказала местная жительница.

К утру 17 апреля река Тобол поднялась до 865 сантиметров.

В микрорайоне Тополя объявили срочную эвакуацию.

Из села Кетово за ночь спасли жителей почти 50 улиц.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 08:35
Жителей микрорайона Тополя в Кургане призвали срочно эвакуироваться
РИА «Новости»
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В Кургане повысился уровень реки Тобол. Вода в микрорайоне Тополя продолжила прибывать, паводок приблизился к местной школе. Жителей эвакуируют в ближайшие пункты временного размещения, сообщила горадминистрация.

«Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления! <…> Собирайте вещи, документы, лекарства и срочно покидайте опасную зону», - заявила пресс-служба.

Ближайшие пункты временного размещения открыли в микрорайонах Увал и Керамзитный. Жителей Тополя увезут туда на автобусах, которые подъедут к остановке «Школа».

Власти продолжили эвакуацию из затопленных микрорайонов Челноково, Храпово и Затобольный, а также близлежащих садовых товариществ. Жителей увезут в ПВР на территории микрорайонов Глинки и Керамзитный.

Утром 17 апреля река Тобол в окрестностях Кургана поднялась до 865 сантиметров и преодолела опасную отметку. Жителей подтопленных районов столицы и Кетовского округа призвали уехать в безопасные районы.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 06:42
Река Тобол в окрестностях Кургана превысила опасную отметку
Пресс-служба МЧС
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Жителей подтопленных районов Кургана и Кетовского округа призвали срочно эвакуироваться. Уровень воды в реке Тобол достиг 865 сантиметров, сообщило правительство Курганской области.

Только за последние два часа в Кургане вода поднялась на 15 сантиметров и преодолела отметку «опасное явление». К 08:00 (06:00 по московскому времени) река Тобол достигла 865 сантиметров с ростом на 123 сантиметра за сутки. Повышение уровня воды продолжилось в Кетовском округе.

Власти призвали местных жителей незамедлительно эвакуироваться, в том числе из домов в нижней части села Кетово. Правительство сообщило, что машины можно оставить на стоянке, а домашних животных - в приюте.

Губернатор Вадим Шумков заявил, что некоторые жители Курганской области не восприняли всерьез угрозу подтопления. По этой причине они отказались эвакуироваться. Он предупредил, что в 2024 году одновременно два водохранилища сбросили большой объем воды, и она устремилась к Кургану.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
16 апреля 2024, 13:50
Некоторые жители Кургана не поверили в серьезность угрозы паводка — губернатор
РИА «Новости»
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Многие жители Курганской области отказались эвакуироваться, несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы, заявил губернатор Вадим Шумков главе МЧС России Александру Куренкову во время осмотра дамбы. Его процитировало РИА «Новости».

«Неверие. Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили. Но сейчас другое! Одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубов, и эта вода катится сюда», - сказал он.

Губернатор неоднократно призывал жителей правобережья реки Тобол собрать вещи и выехать из зоны подтопления. Вадим Шумков просил их не ругаться и не прятаться от спасателей.

Днем 16 апреля река Тобол около Кургана поднялась до 748 сантиметров. В селе Темляково в Кетовском районе вода поднялась на 21 сантиметр за два часа. Паводок сопровождался сильным ветром и дождем.

RT сообщил, что из-за подтопления закрыли шоссе Тюнина.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки

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