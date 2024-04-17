Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео

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Жилой сектор находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Территорию СТ «Тепловик» затопило. Вывезти животных помогли добровольцы.

На видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке. Она упиралась, но в конце концов спаслась. Животному надели намордник и увезли на «большую землю».

Вода в Кургане продолжила прибывать. К полудню уровень реки Тобол составил около девяти метров.

RT сообщил, что правобережные районы с многочисленными садовыми товариществами ушли под воду. Жители рассказали о большом количестве воды около шоссе Тюнина , в микрорайоне Глинки и районе Малое Чаусово.