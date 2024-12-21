21 декабря 2024, 20:17

Спасатели собрали на Кубани 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

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После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли почти 12 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В морском порту Анапы специалисты убрали 10,4 тонны нефтеводяной смеси, на побережье Керчи - более 700 килограммов нефтепродуктов. В целом с начала работ спасатели очистили свыше 34 километров береговой линии от 12 тысяч тонн загрязненных мазутом грунта и песка. Небольшие масляные пятна удалось ликвидировать.

Теперь МЧС сосредоточилось на работе в районе мыса Змеиный. Ликвидацией пятен в Керченском проливе занялись сотрудники крымского специального морского отряда на катере.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря во время шторма, один человек погиб. Следком предъявил капитанам обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Сочи МЧС РФ Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
21 декабря 2024, 19:04
Режим ЧС ввели в Керчи
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Керчи после обнаружения мазута на пляжах. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в Ленинском районе Крыма также объявили режим угрозы ЧС муниципального характера.

Такие меры ввели после выброса в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров на Керченском полуострове. Сообщалось, что нефтепродукты с потерпевших аварию судов обнаружили в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают работы по очистке береговой линии от мазута в Краснодарском крае. Накануне они очистили 26 километров береговой линии.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов.

Крым Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
20 декабря 2024, 13:00
Работы еще очень много. Волонтеры — об очистке пляжей Анапы от мазута
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Большой объем вылившегося в Черное море мазута после крушения танкеров во время шторма серьезно усложнил работу по очистке побережья Анапы. Об этом 360.ru рассказала волонтер Ната Будникова, которая находится на месте происшествия.

Она подчеркнула, что работы еще очень много, потому что море регулярно выбрасывает на берег все новые порции топлива уже на расчищенные участки.

«То есть люди очищают зоны какие-то, а потом прибывает море и опять очень много мазута», - заявила Будникова.

Собеседница 360.ru добавила, что собранное топливо в тонких мешках не держится и все выливается на землю. Но сегодня на место пришел неизвестный мужчина, который предоставил волонтерам плотные белые мешки, а спасатели пригнали уборочные машины, которые помогли все убрать.

«Здесь люди как будто сами справляются. Не хватает воды, чтобы просто волонтеры ходили раздавали, мешков. Большая часть людей работает без масок и респираторов. Фронт работы еще огромный, потому что в море полно мазута», - подытожила волонтер.

Мазут в Черное море попал из танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», вышедших в акваторию во время шторма. Оба судна получили серьезные повреждения во время непогоды. Нефтепродукты из трюма вылились в море, а ветер пригнал их к побережью Краснодарского края. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи завели уголовные дела против руководство танкеров.

Капитана «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля 2025 года, капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест.

Черное море Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
18 декабря 2024, 18:23
Новые участки разлива мазута нашли в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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При обследовании загрязненной территории после крушения танкеров в Керченском проливе были найдены новые участки разлива нефтепродуктов. В МЧС России сообщили, что зона загрязнения черноморского побережья мазутом достигла почти 50 километров.

«Зона проведения работ по расчистке увеличена до 49 километров береговой линии Темрюкского и Анапского районов», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, до 70 километров было решено расширить маршрут патрулирования. Патрульные группы дежурят круглосуточно.

В общей сложности в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Кроме того, помощь оказывают волонтеры.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае собрали около 100 тонн нефтепродуктов, очистив более десяти километров береговой линии.

МЧС РФ Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
18 декабря 2024, 17:06
Глава РЭО рассказал о важности изменений РОП на деловом завтраке «Ресурса»
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на деловом завтраке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» 18 декабря и рассказал о механизме расширенной ответственности производителей (РОП), а также истории создания Ассоциации.

«За 2023–2024 годы произошли тектонические сдвиги. На мой взгляд, это было крайне показательным с точки зрения того, что будет с РОП. Если бы не произошло тех изменений, то на РОП как на механизме можно было бы поставить крест. Он формально существовал бы какой-то промежуток времени и потом ушел бы. Но государство приняло решение, что финансирование отрасли через РОП будет продолжаться. И то, что инициатива получила поддержку и со стороны президента, и правительства, это успех в том числе экспертного общества, которое убедило в том, что не существует тех рисков, о которых говорили, и что больше рисков несет невведение изменений в РОП, чем последствия от них», - отметил глава РЭО.

Темой делового завтрака стал «РОП 2015–2015. Что дали 10 лет. Как идут изменения». Провести реформу РОП в 2020 году поручил Президент РФ. В 2023 году был принят пакет поправок в ряд законов, который получил публичное название «Закон о РОП». Документом предусмотрено постепенное введение ответственности за переработку отходов для всей производимой упаковки: за 55% упаковки - в 2025 году, за 75% - в 2026 году и с 2027 года - для всей упаковки.

Уже с 2025 года предусматривается повышение ставок экосбора на 15% по отношению к 2024 году, в 2026 году - на 8% по отношению к 2025 году и в 2027 году - на 4% по отношению к 2026 году.

В этом году также заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Сейчас в нем 71 утилизатор.

В первую очередь экосбор пойдет на создание 5,5 млн тонн мощностей утилизации отходов от использования товаров. Также средства экосбора могут быть направлены на приобретение контейнеров для организации раздельного накопления отходов и компенсацию затрат утилизаторов. Для этого разработана методика расчета экосбора - к базовой ставке могут добавляться коэффициенты экологичности. Чем легче перерабатывается упаковка, тем ниже коэффициент. Таким образом бизнес получает стимул использовать экологичную упаковку и снижать количество неперерабатываемых отходов на полигонах.

«Ассоциация видит свою роль в выстраивании взаимовыгодных партнерских цепочек для компаний всего жизненного цикла товара или упаковки. Сегодня и те, кто по закону подпадает под экологический сбор (это и есть инструмент РОП), и те, кто является переработчиком, говорят о задачах выстраивания стабильного потока вторичных ресурсов. Речь о связке, над которой мы работаем, - региональные операторы - комплексы обработки отходов, и прежде всего, современные сортировки - добросовестные утилизаторы. Новая роль и место каждого из звеньев поможет достичь показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, которые вступают в силу с 2025 года. Не ждем, а готовимся - это наш принцип», - подчеркнула исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В мероприятии приняли участие ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «Упаковочные системы», ООО «Сибстекло», ООО «Экостиль», ООО «Экоцифра», ООО «Эколайн», ООО «Магнит», АО «Георг полимер», ООО «Полипластик», АО «Технониколь» и другие компании - члены и партнеры Ассоциации из многих регионов России.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.

МЧС РФ Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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