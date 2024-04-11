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В Тюменскую область доставили четыре километра водоналивных дамб. При помощи быстровозводимых конструкций федеральную трассу Р402 Тюмень - Омск укрепят на время паводка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

«Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень - Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать», - сказал он.

Быстроналивные дамбы поставят в 10 километрах от села Абатское. Через этот населенный пункт прошла река Ишим, о подъеме которой предупредил Росгидромет.

Закутаев заявил, что вода в реках повысится к середине апреля.

Пик паводка спрогнозировали на 23–25 апреля. В Тюменской области подготовили пункты временного размещения и нарастили группировку спасателей. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.