Спад воды в Тоболе около Кургана назвали очень медленным

Она подчеркнула, что в городе снижение воды происходит очень медленно: один сантиметр за два часа, но даже такой результат принес жителям радость, так как они осознали, что скоро смогут вернуться в свои дома.

«Сейчас вода идет в Белозерский район. Вся масса воды движется туда. Жители там тоже под угрозой, а основные потоки аккумулировались около дороги на Тюмень», - рассказала Елена.

По ее словам, переток произошел только на одном участке трассы. Но местные жители оперативно выстроили дамбу из мешков с глиной, чтобы не допустить затопления дороги. Но как река поведет себя дальше пока неизвестно.

Самая тяжелая ситуация сложилась в садоводческих товариществах вокруг Кургана. Елена вместе со знакомыми ездила туда спасать оставленных собак и кошек.

«Там уже не видно ни заборов, ни крыш. Козырьки только торчат. Там единое пространство - все под водой. Прогнозируют, что уходить она будет вплоть до середины июня», - добавила собеседница «360».

О стабилизации ситуации в Кургане заявил губернатор региона Вадим Шумков. При этом он подчеркнул, что расслабляться жителям и властям пока рано, так как важно удержать городскую дамбу до снижения уровня Тобола ниже опасного.

Он поблагодарил всех, кто в последние две недели занимался наращиванием плотин в преддверии прихода большой воды.

Опасная ситуация сложилась для Тюменской области, куда Тобол направил свои потоки. Региональный главк МЧС сообщил, что уровень воды около сел Коркино, Упорово и Ивлево, а также города Ялуторовск приблизился к опасным отметкам. За сутки он вырос до 554 сантиметров при критическом показателе в 950 сантиметров.