Сотни человек вывезли из стремительно уходящего под воду округа в Курганской области

«По данным на восемь часов утра в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения - 209 человек», - сообщила она.

Марина Панкратова заявила, что утром 9 апреля Тобол вышел в пойму, уровень воды поднялся до 661 сантиметра. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река поднимется еще почти вдвое - до 1169 сантиметров. Глава округа предупредила о возможном подтоплении сел Звериноголовского, Прорывного, Озерного и Верхней Алабуги. Под водой могут оказаться 176 домов.

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 74 сантиметра за два часа, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он призвал жителей срочно эвакуироваться.