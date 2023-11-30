Состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно

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«Сотрудники службы круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в городе, прежде всего за качеством воздуха. С помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов», - рассказал мэр.

Эксперты службы начали осуществлять надзор за концентрацией загрязняющих веществ в воздухе и процессами их распространения. Также они стали заниматься обработкой обращений граждан и контролировать функционирование автоматизированных стаций мониторинга загрязнения атмосферы.

Передвижные лаборатории ежегодно обследуют более двух тысяч территорий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на место происшествия незамедлительно выедут представители службы.

Недавно активисты обнаружили незаконную свалку возле детского сада на севере Москвы. Они организовали обход района после участившихся жалоб местных жителей.