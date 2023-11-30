30 ноября 2023, 11:05

Состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосэкомониторинг отметил пятилетний юбилей. Сотрудники столичного ведомства стали круглосуточно следить за состоянием окружающей среды. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сотрудники службы круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в городе, прежде всего за качеством воздуха. С помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов», - рассказал мэр.

Эксперты службы начали осуществлять надзор за концентрацией загрязняющих веществ в воздухе и процессами их распространения. Также они стали заниматься обработкой обращений граждан и контролировать функционирование автоматизированных стаций мониторинга загрязнения атмосферы.

Передвижные лаборатории ежегодно обследуют более двух тысяч территорий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на место происшествия незамедлительно выедут представители службы.

Недавно активисты обнаружили незаконную свалку возле детского сада на севере Москвы. Они организовали обход района после участившихся жалоб местных жителей.

Экология Москва 2023
28 ноября 2023, 06:03
Жителей 15 российских регионов предупредили о штормовом ветре
Freepik
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Штурмовой ветер может повлиять на жизнеобеспечение жителей 15 российских регионов в шести федеральных округах страны. Такое заявление сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передало РИА «Новости».

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», - сказано в публикации.

В институте отметили, что порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, а также возможны обильные осадки - местами до 25 миллиметров.

Непогоду ожидают в Красноярском, Краснодарском, Камчатском, Ставропольском краях, Ростовской, Новгородской, Челябинской, Ленинградской, Псковской, Магаданской областях, Крыму, Адыгее, Северной Осетии, Чукотском автономном округе и на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Такой показатель указывает на потенциально опасную погоду. В городе его ввели из-за сильного ветра. Правительство региона призвало пешеходов и автомобилистов быть очень осторожными. Из-за ветра могут случиться серьезные катастрофы на дороге.

Ураган Прогноз погоды Шторм Россия Погода
27 ноября 2023, 06:48
Гидрометцентр объявил в Крыму штормовое предупреждение
РИА «Новости»
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Ураганный ветер в Крыму начнет стихать 28 ноября. До этого времени на полуострове продолжит действовать штормовое предупреждение. Скорость ветра достигнет 40 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр региона.

Непогода связана с прохождением средиземноморского циклона. Сильные дожди, начавшиеся в воскресенье, 27 ноября перейдут местами в мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. В течение суток спрогнозировали ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер скоростью 28-33 метра в секунду, местами до 35-40 метров в секунду.

В Симферополе днем и ночью температура воздуха составит 0… 2 градуса, в Севастополе - 3… 5 градусов. Юго-западный ветер начнет стихать в Крыму 28 ноября. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью его скорость опустится до 8-13, местами 15-20 метров в секунду.

Понедельник на полуострове объявили нерабочим днем. В регионе размыло дороги , около 40 тысяч человек остались без света.

Ураган Крым Прогноз погоды Погода
27 ноября 2023, 04:27
Шторм с Черного моря придет в Москву и засыпет столицу рекордным снегом
РИА «Новости»
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Циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад — самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад - самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег. Это будет не просто обычный снег, а снегопад, один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», - рассказал метеоролог.

Вильфанд предупредил, что рекордные осадки будут препятствовать «нормальной жизнедеятельности столицы». В Москве ожидается ветер до 15–20 метров в секунду. На проводах будет оседать мокрый снег, возможно обледенение. По словам Вильфанда, последствия циклона в столице будут ощущаться во вторник и даже в среду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на понедельник, 27 ноября, в Подмосковье ожидается ледяной дождь.

Гидрометцентр РФ Ураган Прогноз погоды Шторм Погода Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве
26 ноября 2023, 23:33
Восьмиметровые волны обрушатся на побережье Черного моря
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Восьмиметровые волны и ураганный ветер ожидаются на побережье Крыма и Кубани в начале следующей неделе. Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Сильный ветер уже прошелся по другим южным городам. В Сочи зафиксировали частичное нарушение электроснабжения, а на городских и пригородных маршрутах местами возникли проблемы с движением транспорта.

Жители Краснодара выкладывали в социальных сетях фото и видео с последствиями урагана. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. В крымском Евпатории людей эвакуировали из затопленных домов.

Ранее на полуострове из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Свет пропал в Джанкойском районе. Всего без освещения остались порядка 40 тысяч крымчан.

Черное море Ураган Шторм

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