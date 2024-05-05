Снег и гололед. Ультраполярное вторжение принесет холода в Центральную Россию
На предстоящей неделе в центральной части России ожидается ультраполярное вторжение с аномальными холодами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, с 6 по 12 мая увеличится вероятность ночных заморозков, гололеда и зарядов снега.
Погода в регионах России характерна для начала апреля, а не мая, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это связано с влиянием арктических воздушных масс. Погода в России отстает от климатического развития, считает специалист.
Метеоролог Илья Рыбальченко ранее предупредил жителей и гостей Москвы и Подмосковья о холодах на 9 Мая.
Небольшое потепление ожидается только с 12 мая.