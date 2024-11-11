11 ноября 2024, 13:00

«Скучный формат глухой осени». Синоптик спрогнозировал погоду на неделю

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Гидрометцентр предупредил о похолодании, которое придет в Москву с 11 ноября. Какую погоду ждать на неделе, 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На фоне радостных солнечных выходных дней погода на неделе опять вернется в такой серый, облачный скучный формат глухой осени», - заявил синоптик.

По его словам, температура в течение всей недели будет колебаться в районе нуля градусов. Будет облачно, но сухо и почти безветренно, а значительные осадки в виде мокрого снега придут не раньше пятницы. Также к выходным сильно упадет атмосферное давление - с 755-758 до 737-740 миллиметров ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима настанет не раньше декабря и будет относительно мягкой и снежной.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
11 ноября 2024, 05:01
Москвичей предупредили о похолодании 11 ноября
РИА «Новости»
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В Москве ожидается похолодание в понедельник, 11 ноября. После теплых выходных температура воздуха днем упадет сразу на несколько градусов, предупредили в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Без осадков», - уточнили синоптики.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье прогнозируют дневные температуры в районе от –1 до 4 градусов, а ночью - до –4.

В Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 759–760 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам, когда наступит зима. По его словам, не стоит смены сезона раньше декабря. При этом пояснил, что декабрь и в целом зима будут мягкими и снежными.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
08 ноября 2024, 13:54
РЭО назвал регионы — лидеры по сбору макулатуры в школах и детских садах
РЭО
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Белгородская, Кемеровская, Челябинская, Ивановская, Вологодская области вошли в топ-5 регионов, где собрали больше всего макулатуры в рамках регионального этапа Всероссийской акции по сбору макулатуры «Спасаем деревья с эколятами».

Инициаторами проведения акции выступили Российский экологический оператор и программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

«Детские сады и школы приняли активное участие в региональном этапе акции „Спасаем деревья с эколятами“. Мы увидели, что каждый регион очень старался и хотел внести свой вклад в сохранение природы. Лидерами стали Белгородская область, где собрали более 250 тонн макулатуры, Кемеровская - там собрали почти 116 тонн макулатуры. В пятерку лидеров также вошли Челябинская, Ивановская, Вологодская области, которые собрали более 50 тонн макулатуры», - рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

После регионального этапа стартовал федеральный, который продлится с 8 ноября до 15 декабря. После этого программный комитет проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», а также эксперты РЭО определят победителей.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
07 ноября 2024, 16:39
РЭО предложил создавать специальные площадки для отходов ремонта, веток и шин
РЭО
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Российский экологический оператор предложил регионам создавать специальные площадки, на которые будут складироваться отходы, образующиеся у населения, которые не должны размещаться в контейнерах для приема ТКО.

К таким отходам относятся отходы, образующиеся при ремонте, ветки, листва, шины, зола от печного отопления и другие подобные отходы.

«В регионах распространена проблема строительных отходов, которые складируются на площадках, предназначенных лишь для твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас Минприроды РФ готовит законопроект, который должен усовершенствовать организацию сбора отходов, в рамках этого законопроекта возможно решить проблему и с таким отходами, которые не должны попадать в обычные контейнеры к ТКО. Мы предлагаем использовать средства экологических платежей и штрафов для финансирования строительства контейнерных площадок, в том числе и специализированных, где будут накапливаться в том числе крупногабаритные отходы, отходы ремонтов и другие подобные отходы», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Вопрос обсуждался на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Мы опросили регионы, и многие из них поддерживают предложение по регулированию вопроса обращения с отходами, не относящимися к ТКО, на региональном уровне», - добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
07 ноября 2024, 15:50
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область оснастят мусоровозами на 98% в 2025 году
РЭО
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Регионы Донбасса и Новороссии будут укомплектованы на 95−98% спецтехникой для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 ноября на Докучаевской конференции.

По словам главы РЭО, фактически специализированной техникой для вывоза ТКО укомплектована вся страна, всего задействовано около 22,5 тысячи единиц такой техники. При этом сохраняется потребность в 15%, или 3500 единиц, от общего объема задействованной техники.

«Из них достаточно большой объем спецтехники, которая требуется историческим регионам. Здесь могу сказать, что уже многое было сделано, на этом остановлюсь немного позже. Но если говорить относительно темпов, которыми мы заполняем потребность наших исторических регионов, то здесь с уверенностью следует отметить завершение этой программы в следующем году по укомплектованию до 95−98% от потребности указанных регионов», - сказал Денис Буцаев.

В 2022–2024 годах для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей было закуплено 296 единиц техники, а также 21 500 единиц контейнеров и бункеров. Еще 139 единиц техники и одну тысячу контейнеров РЭО поставит в регионы до конца текущего года.

«Также во всех указанных областях мы переходим на единые стандарты работы в сфере обращения с отходами. Здесь уже работают регоператоры по обращению с ТКО», - добавил Денис Буцаев.

РЭО ведет проектирование основных объектов инфраструктуры в указанных регионах. Оно будет закончено в 2025 году, после чего начнется строительство со сроками ввода объектов в 2027–2028 годах.

«Это будут современные комплексы, полностью достигающие показателей федерального проекта. И мы также рассчитываем на то, что это станет примером для реализации подобного рода проектов не только на исторических территориях, но в целом по стране», - сказал гендиректор РЭО.

Он также рассказал, что резиденты первых экопромышленных парков в России вложат около 25 млрд рублей в объекты утилизации отходов мощностью 2 млн тонн в год, а цифровые двойники всех полигонов завершат создавать в России до конца 2027 года.

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