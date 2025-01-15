Ситуация в Крыму будет деградировать, если не поднять затонувшие танкеры

«У нас небольшой объем пока выбросов. По наблюдению с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль крымского побережья, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать», - сказал он.

Аксенов добавил, что все принятые президентом решения по этому направлению реализуются, поддерживается связь с федеральным штабом.

Путин поручил активнее проводить расчистку побережья Черного моря от мазута. Российский лидер подчеркнул, что это играет принципиальную роль для качества жизни людей.