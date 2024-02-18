Синоптик рассказал, когда сойдет снег в европейской части России

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас - это тоже зимний месяц. <…> Последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля», - сообщил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в марте сугробы самые высокие. Оттепели бывают, но не чаще чем сильные морозы. По прогнозу синоптика, теплые выходные сменятся похолоданием в начале недели. В понедельник погода будет малооблачной и солнечной.

Сугробы в Москве 16 февраля впервые за зиму достигли рекордной высоты в 62 сантиметра. Это значение превышает полторы климатических нормы. Зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия. Плотность снежного покрова превысила многолетние значения.