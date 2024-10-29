29 октября 2024, 22:51

Синоптик предупредил россиян о «черном льде» на дорогах

Freepik
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Дороги Центральной России могут покрыться «черным льдом» или слабой гололедицей в ночь на 30 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Россия 24». Фрагмент из эфира синоптик выложил у себя в Telegram-канале.

«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», - заявил он.

По словам Тишковца, это может привести к появлению слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра на дорогах центральных регионов РФ.

При этом на Урале и в Сибири, объяснил синоптик, высота снежного наката в некоторых местах достигает трех-восьми миллиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам. В сентябре и начале октября температура воздуха в городе поднималась до аномально жарких для этого времени значений.

Урал Прогноз погоды Дороги Россия Погода Сибирь Погода в Москве
29 октября 2024, 11:04
РЭО назвал регионы с дефицитом контейнеров для ТКО
РЭО
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Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва имеют наихудшую обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками.

В КЧР контейнеров на 38% меньше необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане - на 49% (необходимое количество - 17 724 ед.), в Ингушетии - на 44% (547 ед.), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 ед.), в Дагестане - 46% (5162 ед.), в Ингушетии - 64% (322 ед.), в Бурятии - 65% (6972 ед.), в Тыве - 65% (1110 ед.). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионы.

Данные предоставил Российский экологический оператор, они были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представил на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«На площадке Минприроды России ведется активная работа по анализу существующих положений дел в области обращения с ТКО в субъектах РФ. Одна из основных тем для обсуждения и проработки - обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами. Проработка этого блока направлена как на оценку текущей ситуации, так и на построение планов по их созданию и приобретению. К сожалению, ряд регионов оказались в отстающих - это Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва. В этих субъектах наихудшая ситуации с наличием контейнеров и площадок», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом РЭО также назвал лидеров по количеству контейнеров. Наилучшие показатели по обеспеченности контейнерами у таких регионов, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

Для анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). Оценка данных показала среднероссийскую обеспеченность и позволила определить регионы с наибольшими отклонениями от данного значения. Для определения причин значительных отклонений от средних значений будет проведена инвентаризация данных, которую вносили региональные власти и операторы обращения с ТКО.

Среднероссийское значение обеспеченности составляет 8,9 контейнерных площадок на 1000 человек, 17,9 контейнеров на 1000 человек. Среднероссийское значение дефицита по регионам в настоящее время составляет: 16% по контейнерным площадкам, 19% по контейнерам.

«Анализ планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров указывает на то, что не все руководители владеют информацией о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, в ряде случаев взаимодействие с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено плохо, и такой анализ не проводится», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также планируется выработка дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны подготовить совместно с органами местного самоуправления и иными участниками отрасли. Выполнение данной задачи позволит исключить потенциальные навалы ТКО в местах их накопления, а также их складирования в необорудованных для этого местах.

Урал Прогноз погоды Дороги Россия Погода Сибирь Погода в Москве
28 октября 2024, 12:43
«The time has come. Время пришло». Синоптик призвал больше не ждать потепления в Москве
Global Look Press
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Приближается ноябрь, а с ним — и похолодание. Какая погода ждет москвичей на длинной рабочей неделе, 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Он заявил, что потепление если и будет, то в первой половине недели. А к концу четверга с приходом северо-западного ветра температура будет понижаться. К пятнице атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, и в этот день и субботу выпадет больше всего осадков, добавил синоптик.

«Если в пятницу это мокрый снег, переходящий в дождь, то в субботу это дождь, переходящий в мокрый снег. И к концу выходных у нас сформируются такие достаточно впечатляющие сугробы высотой до трех-пяти сантиметров», - рассказал Шувалов.

Он призвал готовиться также к сильным порывам ветра и не рассчитывать на потепление в дальнейшем.

«Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come - время пришло», - подытожил собеседник 360.ru.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал «достаточно мерзопакостную» погоду в первых числах ноября.

Погода Погода в Москве
28 октября 2024, 02:36
«Опасная погода». Россиян предупредили о «камнях» с неба
Freepik
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На предстоящей рабочей неделе погода принесет «камни» с неба, ливни и мокрый снег в Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

«„Камни“ с неба на сленге метеорологов означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода будет крайне сложная и опасная!» - объяснил он.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 31 октября, в регион придут мощные ливни с мокрым снегом и ухудшением видимости до двух-четырех километров. В пятницу показания барометров упадут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится.

Тишковец предупредил, что на выходных могут выпасть осадки в виде снега с метелью, «холодный натиск усилится».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, что в этом году климатическая зима придет с отставанием от нормы на 20 дней. В декабре в столице сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.

Прогноз погоды Погода Москва
27 октября 2024, 04:15
Исландия оказалась на пороге катастрофы
Unsplash
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До сих пор ледники сдерживали вулканическую активность в Исландии. Глобальное потепление лишит островное государство этого щита и вызовет серию хаотичных извержений, сообщило агентство Reuters.

Вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс и ее коллеги получили грант на исследование связи между антропогенным изменением климата и активностью вулканов. Они решили проверить гипотезу о том, что таяние ледников способно изменить давление в земле и спровоцировать серию извержений.

Участники проекта изучили химический состав лавовых пород и нашли подтверждение теории. Они обнаружили, что частота извержений увеличивалась примерно в 30–50 раз по сравнению с предыдущим ледниковым периодом во время и после потери льда.

Теперь ученые регулярно измеряют температуру и кислотность геотермального озера Вити в кратере вулкана Аскья, чтобы отследить изменения и спрогнозировать будущее извержение. В 2021 году всего за несколько месяцев вулкан расширился и поднялся на 11 сантиметров, в последующие три года - еще на 80 сантиметров. Это произошло из-за накопления магмы и сжатого газа.

«Под Исландию поступает все больше магмы, и она нам просто не нужна. У нас ее достаточно», - сказала Паркс.

Несмотря на опасность извержений, Исландия вошла в число стран, способных перенести другой катаклизм - ядерную зиму. По мнению новозеландских ученых, ее жители смогут вести сельское хозяйство в изменившемся климате.

Европа Ученые Вулканы Глобальное потепление Экология Наука

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