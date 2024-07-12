12 июля 2024, 21:24

Синоптик пообещал новые жаркие дни в России

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Жаркие дни этим летом в России еще наступят, пик температуры будет в последние дни июля и в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передало РИА «Новости».

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», - заявил он.

Синоптик объяснил, что последствием потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла. Знойная жара в России стоит как раз в конце июля и начале августа.

Ранее синоптики заявили, что высокая температура воздуха будет в Ставропольском крае до конца недели. Она достигнет +40 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркое лето продлится в Центральной России не больше трех недель. Уже в середине сезона температура упадет до +25 градусов.

Природа Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве
11 июля 2024, 09:00
Гендиректор РЭО: себестоимость вывоза отходов в России увеличилась на 30%
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РЭО изучил деятельность региональных операторов, занимающихся утилизацией твердых отходов, и выявил рост затрат на их вывоз в различных регионах России. Они увеличились в среднем на 30% в разных регионах. При этом расходы на оплату труда выросли в среднем на 50% по стране, на горюче-смазочные материалы — на 40%, а стоимость мусоровозов возросла на 60%.

«Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он пояснил, что рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксировали по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами.

В опросе участвовали 54 крупных региональных оператора, включая несколько из различных федеральных округов. По итогам исследования эксперты установили, что расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 40% (в одном федеральном округе - на 165%, в другом - на 280%), расходы на топливо - на 35%, технические жидкости - на 45%. Это связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства.

Расходы на фонд оплаты труда увеличились на 50% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Зарплаты водителей конкурируют с заработной платой в других отраслях, таких как Вооруженные Силы России, курьерская доставка и сельское хозяйство в период уборки урожая.

Стоимость техники для вывоза мусора увеличилась на 50%. Например, цена на мусоровозы возросла на 60% (средняя стоимость в 2021 году - шесть-семь миллионов рублей за единицу, в 2024 году - 10-11 миллионов рублей).

Стоимость ремонта мусоровозов увеличилась на 52% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Это объясняется ростом цен на запчасти для отечественных и иностранных мусоровозов.

Увеличились расходы на обработку отходов (на 40%), а также на размещение и обработку мусора. Услуги по транспортировке мусора подорожали на 40%, услуги банковского обслуживания увеличились на 100%.

РЭО Опросы Россия Зарплаты
11 июля 2024, 03:18
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в ближайшие дни
РИА «Новости»
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В Москве 11 и 12 июля ожидается повышение температуры до +31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Жителей и гостей столицы в связи с жарой призвали к внимательности и порекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, на улице находиться в тени.

Кроме того, авторы публикации обратили внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах.

«При необходимости звоните по телефонам „101“ или „112“, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01», - напомнили в министерстве.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России аналог испанской сиесты - время, когда людей отпускают на длительный обеденный отдых из-за аномальной жары.

В Москве 11 и 12 июля ожидается повышение температуры до 31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода Москва Жара
09 июля 2024, 17:05
«Осадков мы ждем всегда». Синоптик рассказал, спадет ли в Москве жара
РИА «Новости»
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Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в северо-западных районах Московской области «брызнул» кратковременный дождь, но это не повлияло на температуру.

«Осадков мы ждем всегда, а вопрос будут ли они или нет - вот в чем вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики все-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днем в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», - рассказал Ильин.

Затем температура снова начнет расти - столбики термометров покажут до 30… 32 градуса.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит», - отметил синоптик.

Он добавил, что в целом в июле будет преобладать жара.

«Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21-26 градусов», - заключил эксперт.

Жара в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель , сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода Москва Жара
09 июля 2024, 15:15
Проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию в День семьи
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В День семьи, любви и верности проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию — «Экологическая семья». Именно в кругу близких формируется экокультура: родители закладывают в детях привычки, которые передаются дальше из поколения в поколение.

Вадим Дордин руководит экологическими проектами в Новокузнецке. Активист не первый раз участвует в «Зеленой премии», но в этом году конкурс особенный - рядом самые близкие. Мужчина и его супруга задумались о разумном использовании природных ресурсов, когда родился первый ребенок. Сортировка мусора, организация субботников и участие в них стали привычным образом жизни семьи Дординых.

«Мы обожаем привычку повторного использования, честно говоря. Это прям наша история. Дети быстро вырастают из вещей, мы отдаем их другим родителям, сами получаем вещи от выросших детей. Любая привычка должна полезной для человека быть», - сказал Вадим.

Многодетный отец Алексей Чистопашин почти 15 лет помогает сохранять окружающую среду. На встречу с единомышленниками мужчина приехал с сыном, дочерьми и женой.

«Глубина вовлечения в экологичную жизнь у детей больше, чем у меня», - отметил Чистопашин.

Семьи активистов встретились с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым в центре «Яуза». Участники за круглым столом обсудили перспективы развития экологического движения.

«Ну, а как в семье обсуждают самые важные, или я бы даже сказал, серьезные моменты? Естественно, не стоя на вытяжку, либо не за столом переговоров. Это, в основном, скорее кухонный стол, и обсуждение за чаем, и обсуждение тех проблем, которые у каждого в семье есть», - подчеркнул Буцаев.

Проект «Зеленая миля» поддерживает активистов, будь то семьи или лидеры организаций. Итоги конкурса подводят в конце года. Призеры получают денежные гранты для развития и просвещения экологического движения.

Заявки на участие будут принимать до 1 октября.

Семья Экология

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