04 июня 2024, 01:43

Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Freepik
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Мощная магнитная буря уровня G3 накроет Землю во вторник, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Астрофизики уточнили, что в ночь с 1 на 2 июня на Солнце выбросило облако плазмы. При этом специалисты спорили о том, в какую сторону оно двигалось - от Солнца к Земле или в противоположную.

Некоторые ученые считали, что произошли сразу две вспышки, но в РАН заявили, что была только одна.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщили о магнитной буре, которая с начала года стала третьей по силе. Ее текущий индекс составил около семи. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний, которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Планета Земля Ученые Магнитные бури
03 июня 2024, 11:25
Москвичам пообещали жару в первую неделю лета
РИА «Новости»
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В первую рабочую неделю лета жителей Москвы ждет теплая погода, однако вероятны осадки. Об этом 360.ru сообщил синоптик, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение первой недели месяца нас ожидает настоящая летняя погода, разнообразная, но летняя. Первая половина недели будет очень теплой, температура примерно на 5 градусов выше нормы. Атмосферное давление отличается от климатической нормы на 3-4 миллиметра ртутного столба, теплый воздух будет перемещаться с юга, количество облаков понизится», - сказал он.

Вильфанд отметил, что на первой рабочей неделе месяца установится тот температурный режим, который обычно бывает в конце июня - начале июля.

В понедельник и вторник воздух прогреется до 27 градусов, в среду повысится до 29 градусов. Однако в пятницу начнется понижение, потому что Москва окажется в зоне переноса воздушной массы с запада, пояснил синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», - добавил синоптик.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что при ливне в Москве 3 июня выпадут 10-14 миллиметров осадков и осядет пух.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
02 июня 2024, 09:53
Москвичам пообещали снижение температуры на следующей неделе
Unsplash
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Тридцатиградусной жары на новой рабочей неделе в московском регионе не будет — погода станет более комфортной. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна».

«Москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным теплом - от 22 до 27», - констатировал синоптик.

Тишковец добавил, что даже такая температура воздуха соответствует климатическим показателям июля. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже 11 градусов. По его мнению, это «идеальный температурный фон для здоровья человека».

Пока, 2 июня, жара сохранится - в Москве будет до 28 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до 29. Местами ожидаются грозовые дожди. Атмосферное давление будет немного ниже нормы - оно составит 745 миллиметров ртутного столба.

Тридцатиградусной жары на новой рабочей неделе в московском регионе не будет - погода станет более комфортной. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
02 июня 2024, 08:49
Москвичам пообещали грозы и до +28 градусов в воскресенье
РИА «Новости»
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В воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается до +28 градусов, возможны грозовые дожди. В Подмосковье воздух прогреется до +29. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается до 28 градусов, возможны грозовые дожди. В Подмосковье воздух прогреется до 29. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столица будет ощущать влияние теплой периферии далекого циклона с центром над Прибалтикой. В такой ситуации в атмосфере сохранятся благоприятные условия для образования конвекции, а значит, в небе вновь появятся массивы кучево-дождевых облаков, вызывая локальные грозовые дожди», - уточнил синоптик.

Как отметили на сайте «Метеовести» , температурный фон в столице будет соответствовать макушке лета.

Юго-восточный ветер при грозе будет порывистым, однако его скорость достигнет максимум восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и станет немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне, 1 июня, на Московскую область обрушились ливни и град. Спасатели заранее предупреждали о резком ухудшении погоды к ночи.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
01 июня 2024, 08:38
Воздух в Подмосковье прогреется до +31 градуса в первый день лета
Global Look Press
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Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет +30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до +31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести».

Синоптик отметил, что Москва 1 июня начнет ощущать влияние передней части приближающегося с запада циклона.

«Вместе с южными потоками в атмосфере в регион продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, вызывая кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны локальные грозы и град», - предупредил он.

По словам Леуса, скорость северо-восточного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет около нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на жару, москвичам лучше пока не купаться в водоемах , считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он с осторожностью отнесся к информации Гидрометцентра о том, что вода в них прогреется до 23 градусов, уточнив, что речь идет, скорее всего, о прудах и мелководных озерах. В реках же пока холоднее - по мнению Шувалова, лучше подождать хотя бы три-четыре дня, а в идеале - до следующих выходных.

Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет 30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до 31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести».

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