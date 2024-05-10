10 мая 2024, 22:25

Сильная магнитная буря началась на Земле

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Очень сильная магнитная буря началась на Земле. Шторм может продолжаться до 40 часов, рассказала РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, текущий уровень начавшейся магнитной бури оценили как G4. Сейчас планета погружена в облако плазмы, из которого выйдет не раньше, чем через сутки.

«Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов», - рассказал ученый.

До этого Богачев предупреждал, что магнитная буря высшего уровня (G5) может произойти в субботу после серии вспышек на Солнце. По его словам, такого не было последние 20 лет.

Магнитные бури оценивают по пятибалльной шкале. Уровень G4 считается как «очень сильная». Эти бури могут возникнуть на Земле после солнечных вспышек, влияя на работу энергетических систем и пути миграции птиц и животных на планете.

Ранее Богачев предупреждал, что Землю магнитные бури накроют 10 и 11 мая. Ученый говорил, что метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт, головные боли и перепады настроения, напомнил «ФедералПресс».

Планета Земля Магнитные бури
10 мая 2024, 00:28
Россиян предупредили о магнитных бурях 10 и 11 мая
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Выброшенная после недавних вспышек на Солнце плазма дойдет до Земли 10 и 11 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, консолидированный прогноз на геомагнитные последствия этих событий на Солнце уже сформировали.

«Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», - рассказал он.

Первый, причем наиболее плотный выброс, достигнет планеты вечером в пятницу, а второй доберется до орбиты уже к середине субботы. Геомагнитная обстановка будет нестабильной от двух до трех суток, добавил ученый.

Он также отметил, что «в пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале».

Ранее Богачев рассказал, что на Солнце мощная вспышка произошла утром в четверг, 8 мая.

Планета Земля Ученые Магнитные бури
07 мая 2024, 09:29
Метеоролог рассказал, как часто в Москве бывает холодно 7 мая
РИА «Новости»
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В Москве 7 мая выпал снег, а в домах и соцобъектах из-за аномального похолодания решили вернуть отопление. Такой холод в начале последнего весеннего месяца бывает не чаще одного раза в четверть века, отметил в Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец

По его словам, за всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7 мая столбики термометров опускались ниже нуля только два раза - в 1953-м (-1,4 градуса) и в 1999-м (-1 градус).

Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в столице принадлежит 1942 году, напомнил эксперт. Тогда в ночь на 7 мая температура упала до -2.

«Минувшей ночью в столице столбики термометров варьировали от -0,2 до 0,7 градуса. Так холодно 7 мая в Москве бывает не чаще одного раза в 25 лет», - указал специалист.

Погода в Москве
07 мая 2024, 04:47
Майский снегопад начался в Москве
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В Москве пошел майский снегопад. В распоряжении 360.ru оказалось видео с природным явлением.

Днем во вторник, 7 мая, синоптики обещают от 4 до 6 градусов. Ожидаются дождь и мокрый снег.

В российской столице прогнозируется похолодание на праздники, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни температура опустится на 10 градусов ниже нормы. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 20 метров в секунду. На 9 Мая может пойти снег.

Вильфанд пояснил, что Москва 8 и 9 мая будет находиться между двумя барическими образованиями. К востоку от нее будут хорошо выраженный циклон, а к западу уже антициклон.

«И при такой ситуации как будто создается аэродинамическая труба, по которой воздух перекачивается с большой скоростью из очень холодных северных регионов», - рассказал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в жилые дома и соцобъекты из-за заморозков.

Погода Снегопад Москва
06 мая 2024, 13:49
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании на День Победы
РИА «Новости»
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Новые длинные майские выходные для жителей Москвы и Московской области начнутся с похолодания. Пик снижения температуры придется на последний рабочий день недели, а также на День Победы. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул: что это уже вторая волна похолодания в мае, которая накроет московский регион. Синоптик добавил, что первые признаки изменения погоды жители заметят 7 мая, когда на юге Московской области начнутся дожди, а на севере выпадет мокрый снег.

«Похолодание начнется 8 мая, потому что ветер перестроится на северо-северо-восточный. Температура опустится до 5 градусов днем. В ночь на 9 мая и в Москве и по области ожидается -1...-3 градуса. Днем около 5 градусов и без особого солнца», - поделился Шувалов.

Собеседник 360.ru добавил: что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая. Быстрого потепления ждать не придется, но к субботе и воскресенью воздух прогреется до 10.. 12 градусов и останется в этих пределах.

Предпраздничное похолодание также ожидает жителей Санкт-Петербурга. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, перед Днем Победы столбики термометров опустятся до показателя 3... 4 градуса. Кроме того высока вероятность прихода небольшого снега.

День Победы 9 мая Погода Погода в Москве Москва

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