Сильная магнитная буря началась на Земле

По словам ученого, текущий уровень начавшейся магнитной бури оценили как G4. Сейчас планета погружена в облако плазмы, из которого выйдет не раньше, чем через сутки.

«Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов», - рассказал ученый.

До этого Богачев предупреждал, что магнитная буря высшего уровня (G5) может произойти в субботу после серии вспышек на Солнце. По его словам, такого не было последние 20 лет.

Магнитные бури оценивают по пятибалльной шкале. Уровень G4 считается как «очень сильная». Эти бури могут возникнуть на Земле после солнечных вспышек, влияя на работу энергетических систем и пути миграции птиц и животных на планете.

Ранее Богачев предупреждал, что Землю магнитные бури накроют 10 и 11 мая. Ученый говорил, что метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт, головные боли и перепады настроения, напомнил «ФедералПресс».