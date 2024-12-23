23 декабря 2024, 00:49

Шторм осложнил очистку пляжей от мазута на Кубани

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Сильный шторм может усугубить ситуацию в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе, где ведутся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Об этом Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Вице-губернатор Александр Нестеренко заявил, что пока позволяли погодные условия на побережье работала спецтехника.

«Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет», - отметил он.

Нестеренко предупредил, что в связи с плохой погодой собранные мешки могут повредиться. Также на берег с моря может выбросить еще больше мазута.

По словам вице-губернатора, сейчас для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье собрали максимально возможное количество техники с учетом темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны.

После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили более 39,7 километра береговой линии Анапы. На месте работали более 10 тысяч человек и 366 единиц спецтехники.

Шторм Погода Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 21:20
Больше всего мазута скопилось рядом с детским лагерем в Анапе
Телеканал «360»
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После разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров самым загрязненным участком берега в Анапе стал пляж рядом с детским лагерем «Планета». Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Место активных работ на самом загрязненном участке берега - пляж возле детского лагеря „Планета“ в Анапе», - отметили в сообщении.

В оперштабе заявили, что сотни волонтеров занимаются сбором грунта, загрязненного нефтепродуктами. Также в работе задействовали десятки тракторов и самосвалов. Специалисты стараются максимально оперативно убрать повторные выбросы мазута, чтобы их не замело песком.

По данным МЧС, площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров. Волонтеры увезли с побережья более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Мазут в Черное море попал после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Оба судна получили повреждения во время шторма. В итоге ветер пригнал нефтепродукты к побережью Краснодарского края.

Детские лагеря Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 20:10
Площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС и волонтеры очистили от мазута более 39,7 километра береговой линии Анапы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что площадь очищенной акватории в городском порту увеличилась до 500 квадратных метров.

Всего с побережья увезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, специалисты увеличили взятую под контроль территорию до 37 километров, до новороссийского села Мысхако. На месте продолжили работу более 10 тысяч человек и 366 единиц техники.

Работы по очистке от мазута провели в Крыму, где собрали более 60 тонн загрязненного песка и грунта. Масляные пятна в море нашли в Ленинском районе и около Керчи. Общая площадь загрязнения составила менее 10 квадратных метров. К расчистке привлекли 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавательных средства.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что волонтеры и специалисты спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц. Всех пернатых направили для реабилитации в Ставропольский край.

Черное море МЧС РФ Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 14:56
Севастополь направил в Анапу волонтеров для ликвидации разлива мазута
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Группа волонтеров-экологов из Севастополя прибыла в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что волонтеры присоединились к уборке прибрежной территории в Анапском и Темрюкском районах, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работают более 8,5 тысячи человек. Волонтеры присоединились к группировке спасателей, администрации и сотрудников предприятий.

Кроме того, активисты приступили к поискам пострадавших от разлива мазута птиц. Пернатых доставляют в специальный пункт помощи, где очищают, моют и кормят.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с работой волонтеров на побережье и в пункте помощи пострадавшим птицам. Вся работа проводится в круглосуточном режиме.

МЧС России ранее сообщило, что спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Кроме того, из акватории в порту Анапы и на побережье Керчи убрали почти 11 тонн нефтяной смеси. Теперь спасатели сконцентрировались на очистке моря около мыса Змеиный и в Керченском проливе.

Черное море Волонтеры Севастополь Экология Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
21 декабря 2024, 20:17
Спасатели собрали на Кубани 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка
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После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли почти 12 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В морском порту Анапы специалисты убрали 10,4 тонны нефтеводяной смеси, на побережье Керчи - более 700 килограммов нефтепродуктов. В целом с начала работ спасатели очистили свыше 34 километров береговой линии от 12 тысяч тонн загрязненных мазутом грунта и песка. Небольшие масляные пятна удалось ликвидировать.

Теперь МЧС сосредоточилось на работе в районе мыса Змеиный. Ликвидацией пятен в Керченском проливе занялись сотрудники крымского специального морского отряда на катере.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря во время шторма, один человек погиб. Следком предъявил капитанам обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Сочи МЧС РФ Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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