16 января 2025, 10:42

Шесть медпунктов развернули в Анапе для пострадавших волонтеров

Министр здравоохранения Краснодарского края/Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Для оказания медицинской помощи волонтерам в Анапе на береговой линии развернули шесть врачебно-фельдшерских постов. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Пять из них заработали на базе пунктов обогрева на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. В каждом дежурят по два медика. Еще один пункт появился в помещении мойки птиц.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов. За период с 18 декабря госпитализация потребовалась трем участникам работ по очистке берега.

«Все они уже выписаны по выздоровлению. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано», - рассказал Филиппов.

Ранее в Анапе скончался 17-летний волонтер. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, однако родные юноши уверены, что он надышался мазутом при уборке. Брат подростка заявил, что тот был абсолютно здоров.

Волонтеры Краснодарский край Анапа
15 января 2025, 16:18
«Время уходит». Ночной отлов пострадавших от мазута птиц на Кубани запретили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Занимающимся расчисткой побережья Краснодара запретили ловить пострадавших от мазута птиц по ночам. Как сообщили 360.ru в диспетчерской службе, распоряжение выпустило региональное Министерство природных ресурсов. По мнению волонтеров, это решение сократило число привозимых на мойку птиц, а мазут продолжил отравлять организм тех, кого не успели спасти.

Об официальном запрете волонтерам ничего не знали. По словам собеседницы 360.ru, просто появились слухи, что отлов птиц в ночное время запретили и нескольких добровольцев уже оштрафовали за нарушение.

Работающая с птицами волонтер Мария в комментарии 360.ru заявила, что в темное время суток ловить пострадавших пернатых проще всего. В это время птицы сидят, их можно поймать специальным сачком, чтобы доставить в специализированный и круглосуточный центр для отмывки.

«Сейчас некого мыть, потому что птиц не привозят. <…> Девочки уже несколько ночей ничего не делали. Они вышли на смену и за три часа привезли только трех птиц. Это очень мало, потому что мы раньше за одну ходку ловили по 10 штук», - рассказала она.

Мария добавила, что пострадавшие птицы никуда не делись, и интоксикация организма от мазута у них продолжается: пернатые едят загрязненную рыбу и купаются в грязной воде. Чистых птиц на побережье, по ее словам, уже нет.

В диспетчерской службе 360.ru сообщили, что распоряжение о запрете птиц в ночное время выпустило краевое Минприроды. В ведомстве объяснили это тем, что началась повышенная травматизация пернатых.

«В дневное время отлов не запрещали. У нас люди ездят, мониторят, слабеньких птиц забирают и увозят на мойку», - добавили в диспетчерской.

В начале января волонтеры нашли на берегу Таманского залива несколько десятков погибших птиц , где за день до этого представители краевого Министерства природных ресурсов выпустили спасенных от мазута пернатых. По словам добровольцев, часть трупов они нашли на побережье, остальные плавали в воде.

Волонтеры объяснили, что во время очищения перьев от мазута с них смывается специальный слой, который согревал птиц и позволял им держаться на воде. Поэтому после спасения пернатым необходимо время для восстановления, чего занимавшиеся птицами специалисты заказника, где они содержались, не учли.

Краснодар Волонтеры Запреты Птицы
15 января 2025, 08:35
Ситуация в Крыму будет деградировать, если не поднять затонувшие танкеры
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на масштабные работы по очищению прибрежных территорий, ситуация в Крыму рискует стать хуже, если не поднять затонувшие танкеры со дна Черного моря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас небольшой объем пока выбросов. По наблюдению с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль крымского побережья, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать», - сказал он.

Аксенов добавил, что все принятые президентом решения по этому направлению реализуются, поддерживается связь с федеральным штабом.

Путин поручил активнее проводить расчистку побережья Черного моря от мазута. Российский лидер подчеркнул, что это играет принципиальную роль для качества жизни людей.

Черное море Крым Владимир Путин Сергей Аксенов
15 января 2025, 04:46
Москвичам рассказали о погоде в феврале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Синоптики прогнозируют, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом прогнозируется, что февраль [в Московском регионе] будет теплым, но будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже 0. Поэтому с зимой еще рано прощаться», - сказал он.

Вильфанд напомнил, что в начале недели в столице и Подмосковье была зимняя погода. В Москве ночные температуры составили от -6 до -8 градусов, а в области столбик термометра опустился до -10 градусов.

Кроме того, синоптик прогнозирует, что ближайшие две ночи в столице и области также будут фиксироваться минусовые температуры. По предварительным расчетам, в конце января сильных морозов не ожидается, но днем будет -1…-3 градусов, а ночью от -3 до -8.

Ранее Вильфанд рассказал, что очень теплая погода сохранится на большей части территории страны до конца января.

Синоптики прогнозируют, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
14 января 2025, 13:58
РЭО объявил набор на образовательные программы в Плехановском университете
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский экологический оператор объявил о начале набора на курсы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» в Российском экономическом университете имени Плеханова. После окончания обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.

«Для становления экономики замкнутого цикла важно решить кадровые вопросы. РЭО разрабатывает образовательные программы совместно с вузами, включая магистратуру и курсы повышения квалификации. В феврале начнется новый набор по двум программам в Плехановском университете. Участники не только научатся чему-то новому, но и смогут содействовать укреплению кадровых ресурсов в сфере управления отходами», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Обучение по программе «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» начнется 10 февраля и продлится до 10 марта, по «Основам и принципам ЭЗЦ» - с 11 февраля по 18 марта.

Обучение будет проводиться в дистанционном формате. Стоимость каждой из программ составляет 32 000 рублей за курс. Программа «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» длится 52 академических часа, а «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» - 50 академических часов.

«По окончании курса мы получаем отзывы участников и уже видим, что предыдущие потоки показали высокую актуальность и эффективность программ. Более того, студенты охотно рекомендуют их своим знакомым», - заметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

При возникновении вопросов можно обратиться к сотрудникам университета РЭУ им. Плеханова для консультаций.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве

Новости по теме