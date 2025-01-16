Шесть медпунктов развернули в Анапе для пострадавших волонтеров

Занимающимся расчисткой побережья Краснодара запретили ловить пострадавших от мазута птиц по ночам. Как сообщили 360.ru в диспетчерской службе, распоряжение выпустило региональное Министерство природных ресурсов. По мнению волонтеров, это решение сократило число привозимых на мойку птиц, а мазут продолжил отравлять организм тех, кого не успели спасти.

Об официальном запрете волонтерам ничего не знали. По словам собеседницы 360.ru, просто появились слухи, что отлов птиц в ночное время запретили и нескольких добровольцев уже оштрафовали за нарушение.

Работающая с птицами волонтер Мария в комментарии 360.ru заявила, что в темное время суток ловить пострадавших пернатых проще всего. В это время птицы сидят, их можно поймать специальным сачком, чтобы доставить в специализированный и круглосуточный центр для отмывки.

«Сейчас некого мыть, потому что птиц не привозят. <…> Девочки уже несколько ночей ничего не делали. Они вышли на смену и за три часа привезли только трех птиц. Это очень мало, потому что мы раньше за одну ходку ловили по 10 штук», - рассказала она.

Мария добавила, что пострадавшие птицы никуда не делись, и интоксикация организма от мазута у них продолжается: пернатые едят загрязненную рыбу и купаются в грязной воде. Чистых птиц на побережье, по ее словам, уже нет.

В диспетчерской службе 360.ru сообщили, что распоряжение о запрете птиц в ночное время выпустило краевое Минприроды. В ведомстве объяснили это тем, что началась повышенная травматизация пернатых.

«В дневное время отлов не запрещали. У нас люди ездят, мониторят, слабеньких птиц забирают и увозят на мойку», - добавили в диспетчерской.

В начале января волонтеры нашли на берегу Таманского залива несколько десятков погибших птиц , где за день до этого представители краевого Министерства природных ресурсов выпустили спасенных от мазута пернатых. По словам добровольцев, часть трупов они нашли на побережье, остальные плавали в воде.

Волонтеры объяснили, что во время очищения перьев от мазута с них смывается специальный слой, который согревал птиц и позволял им держаться на воде. Поэтому после спасения пернатым необходимо время для восстановления, чего занимавшиеся птицами специалисты заказника, где они содержались, не учли.