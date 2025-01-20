Севший на мель танкер «Волгонефть-239» распилят на металлолом

Морская спасательная служба начала работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Специалисты в течение нескольких недель готовились к операции. Сначала мазут в кормовой части прогрели до 45 градусов, чтобы он стал пластичным. Для этого наладили работу судовых систем.

В Минтрансе отметили, что в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы. В операции участвуют восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером для возможной утечки нефтепродуктов.

На заполнение одного битумовоза уходит от одного до трех часов. Все работы будут выполнять только при хороших погодных условиях. Откачку мазута планируется закончить до конца января.

По последним данным, на побережье Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.