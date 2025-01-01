01 января 2025, 12:26

Северное сияние заметили в новогоднюю ночь в ряде регионов России

РИА «Новости»
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Жители некоторых регионов России в ночь на 1 января увидели северное сияние. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Ночью небо вместо фейерверков украсило северное сияние в Тверской, Тульской и Ярославской областях», - говорится в сообщении.

В ноябре пользователи Сети из Томской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Алтайского края делились кадрами сияния. Северное сияние заметили также над Москвой и Московской областью на фоне магнитной бури.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявлял о мощной вспышке на Солнце высшего балла X.

Россия
31 декабря 2024, 23:27
Выброшенные из Черного моря нефтепродукты заполнили центральный пляж Анапы
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Мониторящая ситуацию на побережье группа предприятий «Курорты Анапы» объявила о новом выбросе нефтепродуктов на центральный пляж города из акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Там уточнили, что основные пятна скопились около берега на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки.

Горожан и гостей города призвали не подходить к воде, чтобы они не испачкали обувь. Расчисткой пляжа специалисты займутся утром в среду, 1 января.

После разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе на пляжах Краснодарского края и Крыма продолжают работать спасатели и волонтеры. Они не только занимаются очисткой побережья, но и спасают птиц и морских животных, попадающих в капкан липких черных пятен.

Как сообщила «Газета.ru» , к 31 декабря, волонтеры спасли 1686 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Центры реабилитации животных из разных регионов России приняли к себе 1300 пернатых.

Также кроме загрязнения побережья работа идет в акватории Черного моря, где остались потерпевшие крушение танкеры. Пресс-служба Министерства транспорта во вторник, 31 декабря, сообщила, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута после обследования 586 километров акватории. Теперь специалисты приступят к пробной откачке топлива, которое осталось в трюмах танкеров.

Черное море Топливо Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
31 декабря 2024, 19:32
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопада
РИА «Новости»
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Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области из-за сильного налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уровень погодной опасности сохранится в столице и области до 21:00 вторника, 31 декабря.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Период предупреждения до 21:00 31 декабря», - указали в прогнозной карте синоптиков.

Кроме того, до 23:00 следующего вторника, 7 января, в Москве и Подмосковье продолжит действовать предупреждение о гололедице на дорогах.

Уходящий декабрь в последний день обрушил на жителей столичного региона снегопад. Синоптики центра «Фобос» предупредили жителей, что осадки к вечеру сменит похолодание до −3 градусов.

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала сделанный с погодного спутника снимок пришедшего в Москву и область циклона.

Россия Погода Снегопад Погода в Москве Москва
30 декабря 2024, 22:35
Катастрофа 2027 года. Какие 4 города России уйдут под воду?
Unsplash
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Таяние льда в Арктике многократно ускорилось. Из-за этого в 2027 году может произойти экологическая катастрофа, при которой четыре российских города уйдут под воду, сообщил «Царьград».

Океанолог Дмитрий Васильев заявил, что таяние ледников происходит очень быстро, но незаметно для обывателей. Его коллега, климатолог Мария Петрова уточнила, что этот процесс ускорился в 10 раз по сравнению с данными 50-летней давности.

Для того, чтобы спрогнозировать последствия таяния льда, ученые прибегли к помощи искусственного интеллекта. Нейросеть перебрала 300 возможных сценариев развития событий и пришла к выводу, что катастрофа неизбежна - лед в Арктике точно растает. В девяти случаях это произойдет в течение ближайших шести лет, в одном - к концу лета 2027 года.

Переломный момент наступит, когда Арктика впервые полностью освободится ото льда.

Гетеборгский университет подсчитал, что это случится примерно через 2,5 года. Зимой снежный покров вернется, но не полностью, и в последующем проблема лишь усугубится. На этом фоне уровень мирового океана поднимется на семь-восемь метров, прибрежные города окажутся под водой. В России затопление грозит Санкт-Петербургу, Астрахани, Махачкале и Таганрогу.

Ученые предупредили, что глобальное потепление нарушит многие биологические цепочки и приведет к непредсказуемым последствиям по всей планете. Например, таяние ледников в Арктике приведет также к исчезновению некоторых видов птиц и нашествию саранчи, которую они истребляли, в Южной Америке.

Ранее специалист фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что вероятность полного таяния льда в Арктике равна 3%. Это может произойти в сентябре 2027 года.

Санкт-Петербург Дагестан Ученые Арктика Глобальное потепление Экология Наука Краснодарский край
30 декабря 2024, 18:54
Первичную очистку пляжей Анапы от мазута завершили
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Первичную очистку от загрязнившего пляжи мазута завершили на большей части участков от центрального пляжа Анапы до поселков Веселовка и Витязево в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Сотрудники городских служб, специалисты МЧС и волонтеры сейчас устраняют незначительные повторные выбросы. Также в Веселовке проводят мониторинг территории.

На пляже между Витязево и Благовещенской еще остались загрязненные участки, поэтому для работы в районе базы отдыха «Малахит» планируют увеличить количество техники. У реки Можепсин вывозят замазученный песок, который свезли с пляжной территории, оттуда его перенаправят в пункт временного накопления.

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута с пляжей региона вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В МЧС предупредили о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. Это привело к разливу мазута.

Волонтеры Краснодарский край Реки Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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