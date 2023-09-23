Северное сияние озарит небо над Москвой и Подмосковье с 24 сентября

23 сентября 2023, 18:55
Unsplash
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Северное сияние, скорее всего, возникнет над столицей и Подмосковьем с 24 по 26 сентября. Об этом заявил агентству «Москва» профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, магнитные бури вызовут северное сияние в небе. Ученый указал на его сходство с закатными явлениями и добавил, что аврору можно отличить по зеленому оттенку.

«Если вы хотите увидеть сияние и вам не жалко хотя бы раз в день голову поднять к небу, то воскресенье, понедельник и вторник - дни, когда это возможно», - отметил Богачев.

Жители Подмосковья зафиксировали оптическое явление в небе 12 сентября. Они опубликовали многочисленные фотографии северного сияния в соцсетях и поделились своими впечатлениями от увиденного.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев сообщил, что во время северного сияния россияне могут чувствовать упадок сил. По его словам, магнитные бури провоцируют у некоторых людей сонливость и сильную головную боль.

Природа Погода Москва 2023 Погода в Москве
«Порция очень теплого воздуха». Москвичам пообещали до +8 градусов и дожди
22 октября 2023, 11:08
Unsplash
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Рабочая неделя в Москве начнется с обильных осадков. В понедельник, 23 октября, прогнозируются дожди и до +8 градусов, сообщила «360» метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня осадки будут продолжаться, но уже в виде дождя. Снег прекратится, и в последующие дни, в частности завтра, у нас уже будут настоящие дожди», - уточнила она.

Метеоролог отметила, что сегодняшний снег был единичным случаем, так как теплый воздух пришел на более холодную подстилающую поверхность.

«Атлантический циклон принесет нам порцию очень теплого воздуха. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит около 3… 4 градусов», - добавила она.

По словам Поздняковой, следующая «порция» осадков (в том числе мокрый снег) вероятна только в конце недели.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец также пообещал потепление в Москве 23 октября. Кроме того, он предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейской части России
22 октября 2023, 09:58
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Погода на европейской территории страны ожидается неустойчивая, так как наступило предзимье. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«[Прогнозируются] частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», - отметил он.

Погода в европейской части страны станет более устойчивой после того, как предзимье закончится.

В азиатской части страны уже наступила зима, добавил Вильфанд в беседе с Ura.ru. Он сообщил, что здесь во многих регионах выпал снег, который не растает до весны.

«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток - на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой», - констатировал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление с 23 октября. По его словам, начнутся дожди и температура в столице поднимется до 10 градусов.

Прогноз погоды Погода
Землетрясение произошло в 54 км от иранского города Бендер-Аббас
17 октября 2023, 12:37
Unsplash
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе за 17 октября мощное землетрясение на юге Ирана. Эпицентр находился недалеко от города Бендер-Аббас, сообщил ТАСС.

Землетрясение магнитудой 5,2 случилось в 54 километрах северо-западней от Бендер-Аббаса с населением 352 тысячи человек. Очаг находился на глубине 11 километров. Власти не сообщали о пострадавших и разрушениях.

В этот же день Геологическая служба США зарегистрировала в 61,5 километра к северу от Бендер-Аббаса толчки магнитудой 5,3.

Мощное землетрясение случилось в начале октября в Афганистане. Больше остальных пострадал округ Герата, подземные толчки чувствовали в провинциях Бадгис и Фарах. Погибли около 2,5 тысячи человек , россиян среди жертв не обнаружили. В МИД России допустили отправку гуманитарной помощи в Афганистан в случае, если ситуация станет критической.

Землетрясения Иран
Москвичам пообещали мокрый снег
15 октября 2023, 23:29
РИА «Новости»
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Похолодание до +6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание до 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, неделя начнется с ощутимого похолодания. Под утро понедельника в Москве температура воздуха достигнет 4… 6 градусов, в Подмосковье 2… 7 градусов, а днем не выше 7… 9 градусов, по области 5… 10 градусов.

«Во вторник небольшие осадки станут переходить в смешанную фазу. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям», - сказал он.

Тишковец отметил, что в четверг, 19 октября, будет наблюдаться незначительное потепление. А вот в пятницу вновь пройдет холодный фронт с мокрым снегом. Днем в Москве будет не выше 3… 5 градусов, по области от нуля до 5 градусов.

«В выходные похолодание усилится, но погода заметно улучшится. Это связано с постепенным выходом скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до -5 градусов, а после полудня всего 1-6 градусов», - резюмировал синоптик.

Ранее сообщалось о том, что в выходные в Москву и Подмосковье придет потепление до 15 градусов.

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