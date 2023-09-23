Северное сияние озарит небо над Москвой и Подмосковье с 24 сентября

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По его словам, магнитные бури вызовут северное сияние в небе. Ученый указал на его сходство с закатными явлениями и добавил, что аврору можно отличить по зеленому оттенку.

«Если вы хотите увидеть сияние и вам не жалко хотя бы раз в день голову поднять к небу, то воскресенье, понедельник и вторник - дни, когда это возможно», - отметил Богачев.

Жители Подмосковья зафиксировали оптическое явление в небе 12 сентября. Они опубликовали многочисленные фотографии северного сияния в соцсетях и поделились своими впечатлениями от увиденного.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев сообщил, что во время северного сияния россияне могут чувствовать упадок сил. По его словам, магнитные бури провоцируют у некоторых людей сонливость и сильную головную боль.