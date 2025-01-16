16 января 2025, 15:44

Самым жарким в истории признали 2024 год

Global Look Press
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Прошлый год стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые специалисты ведут с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в центре «Известий».

«Причем очень интересно, что он был второй подряд самым теплым», - добавил синоптик.

По его словам, такие рекорды - любопытный, но настораживающий факт для климатологов. Вильфанд также рассказал, что самым жарким в истории стал день 22 июля 2024 года. Тогда среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса.

Ранее в Гидрометцентре исключили возможность традиционных морозов на Крещение в Москве. С 15 января жителей и гостей столицы ожидает оттепельная погода. Температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до +1 градуса. Погода станет аномально теплой для этого периода.

Рекорды Погода Роман Вильфанд
16 января 2025, 12:41
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с просьбой включить город в зону ЧС федерального характера для получения дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, оказавшихся в акватории Черного моря после крушения танкеров. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута прошло в Севастополе с участием главы МЧС России Александра Куренкова.

«Мы обратились с просьбой включить территорию Севастополя в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера. Могут потребоваться дополнительные средства на утилизацию отходов, из всех направлений это самое дорогое. Для возмещения затрат нам понадобится помощь из федерального бюджета», - написал губернатор.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в регионе действует режим ЧС регионального масштаба. На устранение последствий ЧП с танкерами из бюджета Севастополя выделили 78 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что почти 170 тонн замазученного грунта собрали на побережье Черного моря.

Севастополь Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 11:36
РЭО: более 5000 пунктов приема старых елок открыли для россиян
РЭО
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Российский экологический оператор опубликовал карту сбора новогодних деревьев после праздников. Всего на карте указано более 5000 точек по всей стране.

«Уже больше 5000 точек сбора деревьев нанесено на карту „Елочного круговорота“. В некоторых городах для сбора деревьев организовали специальные площадки, а где-то сбор елок будет организован спецрейсами с обычных контейнерных площадок. Натуральные ели могут быть переработаны в щепу для благоустройства или в корм для животных в зоопарках и на фермах. Приобретая живую елку и сдавая ее в переработку после праздников, вы приобщаетесь к экономике замкнутого цикла, когда отход возвращается в хозяйственный оборот, а полигонное захоронение снижается», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Использованные и подсушенные деревья измельчают в щепу, которую применяют в городском и парковом благоустройстве, передают на подстилку животным. Те ели, которые не были куплены, тоже отправляют на переработку. Сразу по наступлению Нового года они отправляются на корм животным в зоопарки и на фермы.

Акции по сбору живых елок проводят как представители общественных организаций, зоопарки и питомники, так и местные администрации, управляющие компании и региональные операторы.

«При решении проблемы отходов важно не забывать про их сезонность. Мы ежегодно рассылаем рекомендации по обращению с новогодними древесными отходами региональными операторам и местным органам власти, чтобы деревья на затрудняли погрузку мусоровозов, не забивали контейнеры и не отправлялись на захоронение, а использовались в хозяйственной деятельности различных организаций», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Если поблизости нет пункта сбора деревьев, то дерево можно отнести в ближайший лесопарк, предварительно отделив ветки от ствола. Обязательно нужно снять всю мишуру и украшения с деревьев.

Ознакомиться с картой «Елочного круговорота» и найти пункт сбора можно на сайте РЭО.

Севастополь Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 10:42
Шесть медпунктов развернули в Анапе для пострадавших волонтеров
Министр здравоохранения Краснодарского края/Telegram
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Для оказания медицинской помощи волонтерам в Анапе на береговой линии развернули шесть врачебно-фельдшерских постов. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Пять из них заработали на базе пунктов обогрева на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. В каждом дежурят по два медика. Еще один пункт появился в помещении мойки птиц.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов. За период с 18 декабря госпитализация потребовалась трем участникам работ по очистке берега.

«Все они уже выписаны по выздоровлению. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано», - рассказал Филиппов.

Ранее в Анапе скончался 17-летний волонтер. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, однако родные юноши уверены, что он надышался мазутом при уборке. Брат подростка заявил, что тот был абсолютно здоров.

Волонтеры Краснодарский край Анапа
15 января 2025, 16:18
«Время уходит». Ночной отлов пострадавших от мазута птиц на Кубани запретили
РИА «Новости»
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Занимающимся расчисткой побережья Краснодара запретили ловить пострадавших от мазута птиц по ночам. Как сообщили 360.ru в диспетчерской службе, распоряжение выпустило региональное Министерство природных ресурсов. По мнению волонтеров, это решение сократило число привозимых на мойку птиц, а мазут продолжил отравлять организм тех, кого не успели спасти.

Об официальном запрете волонтерам ничего не знали. По словам собеседницы 360.ru, просто появились слухи, что отлов птиц в ночное время запретили и нескольких добровольцев уже оштрафовали за нарушение.

Работающая с птицами волонтер Мария в комментарии 360.ru заявила, что в темное время суток ловить пострадавших пернатых проще всего. В это время птицы сидят, их можно поймать специальным сачком, чтобы доставить в специализированный и круглосуточный центр для отмывки.

«Сейчас некого мыть, потому что птиц не привозят. <…> Девочки уже несколько ночей ничего не делали. Они вышли на смену и за три часа привезли только трех птиц. Это очень мало, потому что мы раньше за одну ходку ловили по 10 штук», - рассказала она.

Мария добавила, что пострадавшие птицы никуда не делись, и интоксикация организма от мазута у них продолжается: пернатые едят загрязненную рыбу и купаются в грязной воде. Чистых птиц на побережье, по ее словам, уже нет.

В диспетчерской службе 360.ru сообщили, что распоряжение о запрете птиц в ночное время выпустило краевое Минприроды. В ведомстве объяснили это тем, что началась повышенная травматизация пернатых.

«В дневное время отлов не запрещали. У нас люди ездят, мониторят, слабеньких птиц забирают и увозят на мойку», - добавили в диспетчерской.

В начале января волонтеры нашли на берегу Таманского залива несколько десятков погибших птиц , где за день до этого представители краевого Министерства природных ресурсов выпустили спасенных от мазута пернатых. По словам добровольцев, часть трупов они нашли на побережье, остальные плавали в воде.

Волонтеры объяснили, что во время очищения перьев от мазута с них смывается специальный слой, который согревал птиц и позволял им держаться на воде. Поэтому после спасения пернатым необходимо время для восстановления, чего занимавшиеся птицами специалисты заказника, где они содержались, не учли.

Краснодар Волонтеры Запреты Птицы

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