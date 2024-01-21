Самые большие сугробы в московском регионе нашли в Коломне

Он пояснил, что на погодной станции на ВДНХ высота снежного покрова за сутки снизилась на один сантиметр и составила 41 сантиметр при норме 29. Самые крупные сугробы оказались в столичном районе Тушино. Там высота снежных гор составила 46 сантиметров. Недалеко от этого показателя ушел район МГУ, где нашли 45-сантиметровые сугробы.

В Московской области в лидеры по высоте сугробов выбился городской округ Коломна с результатом 48 сантиметров. На втором месте со снежными горами в 46 сантиметров расположился поселок Черусти, входящий в городской округ Шатура. Замкнул тройку Волоколамский городской округ, где сугробы выросли до 42 сантиметров.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет. Прибавка от пяти до 10 миллиметров от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели , которая придет в Москву и Подмосковье в среду.