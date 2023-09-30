Российский ученый заявил об ухудшении глобальной экологии

«Порция очень теплого воздуха». Москвичам пообещали до +8 градусов и дожди

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Рабочая неделя в Москве начнется с обильных осадков. В понедельник, 23 октября, прогнозируются дожди и до +8 градусов, сообщила «360» метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня осадки будут продолжаться, но уже в виде дождя. Снег прекратится, и в последующие дни, в частности завтра, у нас уже будут настоящие дожди», - уточнила она.

Метеоролог отметила, что сегодняшний снег был единичным случаем, так как теплый воздух пришел на более холодную подстилающую поверхность.

«Атлантический циклон принесет нам порцию очень теплого воздуха. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит около 3… 4 градусов», - добавила она.

По словам Поздняковой, следующая «порция» осадков (в том числе мокрый снег) вероятна только в конце недели.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец также пообещал потепление в Москве 23 октября. Кроме того, он предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.