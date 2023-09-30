Российский ученый заявил об ухудшении глобальной экологии

30 сентября 2023, 23:23
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Ученый из России Виктор Данилов-Данильян сообщил о том, что глобальные показатели экологии во всех сферах ухудшились. Единственным исключением является состояние озонового слоя Земли. Об этом специалист сообщил во время выступления на форуме «Нить природы», его слова передает издание РИА Новости.

Актуально
«Порция очень теплого воздуха». Москвичам пообещали до +8 градусов и дожди
22 октября 2023, 11:08
Unsplash
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Рабочая неделя в Москве начнется с обильных осадков. В понедельник, 23 октября, прогнозируются дожди и до +8 градусов, сообщила «360» метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня осадки будут продолжаться, но уже в виде дождя. Снег прекратится, и в последующие дни, в частности завтра, у нас уже будут настоящие дожди», - уточнила она.

Метеоролог отметила, что сегодняшний снег был единичным случаем, так как теплый воздух пришел на более холодную подстилающую поверхность.

«Атлантический циклон принесет нам порцию очень теплого воздуха. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит около 3… 4 градусов», - добавила она.

По словам Поздняковой, следующая «порция» осадков (в том числе мокрый снег) вероятна только в конце недели.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец также пообещал потепление в Москве 23 октября. Кроме того, он предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейской части России
22 октября 2023, 09:58
Unsplash
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Погода на европейской территории страны ожидается неустойчивая, так как наступило предзимье. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«[Прогнозируются] частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», - отметил он.

Погода в европейской части страны станет более устойчивой после того, как предзимье закончится.

В азиатской части страны уже наступила зима, добавил Вильфанд в беседе с Ura.ru. Он сообщил, что здесь во многих регионах выпал снег, который не растает до весны.

«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток - на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой», - констатировал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление с 23 октября. По его словам, начнутся дожди и температура в столице поднимется до 10 градусов.

Прогноз погоды Погода
Землетрясение произошло в 54 км от иранского города Бендер-Аббас
17 октября 2023, 12:37
Unsplash
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе за 17 октября мощное землетрясение на юге Ирана. Эпицентр находился недалеко от города Бендер-Аббас, сообщил ТАСС.

Землетрясение магнитудой 5,2 случилось в 54 километрах северо-западней от Бендер-Аббаса с населением 352 тысячи человек. Очаг находился на глубине 11 километров. Власти не сообщали о пострадавших и разрушениях.

В этот же день Геологическая служба США зарегистрировала в 61,5 километра к северу от Бендер-Аббаса толчки магнитудой 5,3.

Мощное землетрясение случилось в начале октября в Афганистане. Больше остальных пострадал округ Герата, подземные толчки чувствовали в провинциях Бадгис и Фарах. Погибли около 2,5 тысячи человек , россиян среди жертв не обнаружили. В МИД России допустили отправку гуманитарной помощи в Афганистан в случае, если ситуация станет критической.

Землетрясения Иран
Москвичам пообещали мокрый снег
15 октября 2023, 23:29
РИА «Новости»
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Похолодание до +6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание до 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, неделя начнется с ощутимого похолодания. Под утро понедельника в Москве температура воздуха достигнет 4… 6 градусов, в Подмосковье 2… 7 градусов, а днем не выше 7… 9 градусов, по области 5… 10 градусов.

«Во вторник небольшие осадки станут переходить в смешанную фазу. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям», - сказал он.

Тишковец отметил, что в четверг, 19 октября, будет наблюдаться незначительное потепление. А вот в пятницу вновь пройдет холодный фронт с мокрым снегом. Днем в Москве будет не выше 3… 5 градусов, по области от нуля до 5 градусов.

«В выходные похолодание усилится, но погода заметно улучшится. Это связано с постепенным выходом скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до -5 градусов, а после полудня всего 1-6 градусов», - резюмировал синоптик.

Ранее сообщалось о том, что в выходные в Москву и Подмосковье придет потепление до 15 градусов.

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